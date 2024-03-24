Ankara Çankaya Belediyesi Bahçıvanlık Eğitim Programı\'na Katılanlara Belgelerini Verdi

Ankara Çankaya Belediyesinin bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği Bahçıvanlık Eğitim Programı'na katılan kursiyerler, teorik ve uygulamalı eğitimlerinin ardından katılım belgelerini aldı.
Çankaya Belediyesi tarafından vatandaşların bitki ve çiçek yetiştirmeleri için düzenlenen ve büyük ilgi gören bahçıvanlık kursunun 14. dönemi tamamlandı. Toplam 40 saat süren 3 haftalık programa katılan 172 kursiyer, Yılmaz Güney Sahnesi'nde hem teorik hem de uygulamalı eğitim aldı.
Kurs süresince dış ve iç mekan bitkileri, budama, aşılama, meyve ağaçları, çim alan bakımı, yağmur suyu hasadı, temel sebzecilik, organik tarım ve arıcılık konularında bilgi alan kursiyerler, iklim değişikliği ve "çim alanlara alternatif olarak az su isteyen bitkiler" konularında eğitim gördü. Çankaya Belediyesi uzmanlarınca verilen eğitimler kapsamında Yılmaz Güney Sahnesi içinde bulunan uygulama masalarında derslere katılan kursiyerler, sebze tohum atma, mevsimlik çiçek dikimi, şekil budaması, sulama sistemleri ve aparatları, toprak bilgisi, genel budama ve çalı budaması konularında ders işledi.
Uygulama eğitimi ile tamamlanan kurs sonunda 172 kişiye katılım belgeleri takdim edildi. Bahçıvanlık Eğitim Programı'na pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında ara veren Çankaya Belediyesi, bugüne kadar toplam 3 bin 697 kişiye eğitim sundu.
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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