Ankara\'da 600 Metre Uzunluğunda Katlı Kavşak İnşa Edilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yenimahalle Bağdat Caddesi üzerindeki yoğun trafik akışını düzenlemek, sürücülerin daha güvenli ve hızlı bir yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla 600 metre uzunluğunda iki gidiş ve iki geliş olarak inşa edilecek katlı kavşağın uygulama projesini hazırladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş da proje detaylarına ilişkin, "Yeni projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz! Batıkent ve Demetevler bölgesini birbirine bağlayan Bağdat Caddesi üzerinde: 600 metre uzunluğunda kavşak, 2 gidiş-2 geliş olarak uygulama projesi hazır. Nisan 2024'te ihaleye çıkıyoruz" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik problemlerini çözmek için yeni projeleri hayata geçiriyor. ABB Fen İşleri Daire Bakanlığı, Yenimahalle, Batıkent ve Demetevler bölgesini birbirine bağlayan Bağdat Caddesi üzerinde mevcutta sinyalize olarak hizmet veren kavşakta, 600 metre uzunluğunda ve 2 gidiş 2 gelişe sahip altgeçit inşa edecek.
Altgeçidin projesinin hazırlandığını sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Yavaş, şu paylaşımı yaptı:
"Yeni projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz! Batıkent ve Demetevler bölgesini birbirine bağlayan Bağdat Caddesi üzerinde: 600 metre uzunluğunda kavşak, 2 gidiş-2 geliş olarak uygulama projesi hazır. Nisan 2024'te ihaleye çıkıyoruz."
İHALEYE NİSAN 2024'TE ÇIKILACAK
Yenimahalle ilçesinde Batıkent ve Demetevler bölgesini birbirine bağlayan, Bağdat Caddesi ile Abdülhak Renda Caddesi kesişiminde bulunan ve mevcutta sinyalize olarak hizmet veren kavşakta 600 metre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olacak şekilde katkı kavşak inşa edilecek. Proje kapsamında katlı kavşak yapılması ve altgeçit üzerinde teşkil edilecek kavşak ile Yıldız Sanayi ve OSTİM bölgelerine trafik dağılımlarının daha konforlu hale getirilmesi planlanıyor. Bu sayede trafik kesintisiz hale getirilerek, Yıldız Sanayi ve OSTİM bölgesine giriş ve çıkışlara neşter vurulmuş olacak. Bölgede yapılacak çalışmaların uygulama projesi hazırlanırken ihalesi ise Nisan 2024'te yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Aile ve Gençlik Fonu yürürlüğe girdi. Fon için başvurusu kabul edilen çiftlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira kredi imkanı sağlanacak. Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen çiftler, Bakanlığa eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma taahhüdü verecek. Fon, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle desteklenecek.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken motoru tutuşan cip alev alev yandı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.
Eski Devlet Bakanı ve filme uyarlanan "Salkım Hanımın Taneleri" romanının yazarı Yılmaz Karakoyunlu, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Karakoyunlu'nun vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti." dedi.
Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'dan kaynaklanan askeri tehdit potansiyeli nedeniyle ülkesinin 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi. Rusya lideri Putin'in Ukrayna'nın ötesine uzanmasını da ihtimal dahilinde gördüğünü belirten Breuer, "Rusya'nın Duma kararıyla savaş ekonomisine geçtiğini gördük. Şu anda olasılık artıyor" dedi.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Ankara'da 600 Metre Uzunluğunda Katlı Kavşak İnşa Edilecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?