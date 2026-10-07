Ankara'da ANFİDAP öncülüğünde Gazze saldırılarının 3. yılı için yürüyüş düzenlendi. - Son Dakika
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Ankara'da ANFİDAP öncülüğünde Gazze saldırılarının 3. yılı için yürüyüş düzenlendi.

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Ankara\'da ANFİDAP öncülüğünde Gazze saldırılarının 3. yılı için yürüyüş düzenlendi.
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Ankara'da ANFİDAP öncülüğünde yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 3. yıl dönümü için Kocatepe Camii'nden Melike Hatun Camii önüne yürüdü. Yürüyüşte Filistin lehine sloganlar atılırken ANFİDAP adına Mustafa Karataş, ateşkese rağmen saldırıların sürdüğünü söyledi.

Ankara'da

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde yüzlerce vatandaşın katılımı ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 3'üncü yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Akşam namazının ardından Kocatepe Camii'nden başlayan yürüyüş, Mithatpaşa Caddesi ve Anadolu Bulvarı üzerinden devam ederek Melike Hatun Camii önünde sonlandı. Yürüyüş sırasında Filistin'in özgürlüğü için sloganlar atıldı. ANFİDAP adına basın açıklaması yapan Mustafa Karataş, "Bugün 7 Ekim 2026. Tam üç yıl önce başlayan Aksa Tufanı'yla birlikte siyonist terör şebekesinin Gazze'de başlattığı topyekun soykırım aralıksız üçüncü yılını geride bıraktı. Altını çizerek haykırıyoruz: Bu vahşet yalnızca üç yıllık bir katliam değildir. 1917 yılından bu yana bir asrı aşkın süredir Filistin topraklarını adım adım gasp eden sistematik bir işgal ve soykırım politikasıdır" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası hukukun Gazze enkazının altında meşruiyetini yitirdiğini söyleyen Karataş, "10 Ekim 2025 tarihinde Katar, Mısır, Türkiye ve ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes mutabakatına rağmen işgal rejimi hiçbir kural tanımamış, taahhütlerini çiğneyerek cinayetlerine pervasızca devam etmiştir" dedi.

Karataş, "Nehirden denize özgür Filistin kuruluncaya dek durmayacağız. Nehirden denize özgür Filistin kuruluncaya dek geri adım atmayacağız. Kahrolsun siyonizm, kahrolsun emperyalizm. Yaşasın küresel vicdan, yaşasın bağımsız Filistin direnişimiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Mustafa KarataşDış PolitikaFilistinİsrailAnkaraGüncelGazzeDünyaYerelSon Dakika

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