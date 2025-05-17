Ankara'da Grup Kavgasına Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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Yerel

Ankara'da Grup Kavgasına Polis Müdahale Etti

Altındağ'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti, gözaltılar yapıldı.

17.05.2025 23:03
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Ankara'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, iki grup arasından çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga büyümeden engellenirken, olaya karışan şahıslar gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Grup Kavgasına Polis Müdahale Etti - Son Dakika

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