Ankara\'da Kalaba Aqua Park Yenilenerek Hizmete Açıldı

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Ankara'nın Keçiören Belediyesi tarafından atıl vaziyette duran Kalaba Aqua Park baştan aşağı yenilenerek hizmete açıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde Kalaba Aqua Park'ın yeni hali düzenlenen program ile açıldı. Programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Milletvekilleri Yüksel Arslan ve Adnan Beker, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Milli Güreşçi Taha Akgül, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocukların yüzerek doyasıya eğlendiği açılış programında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Belediyelerin doğumdan ölüme kadar insan hayatının her alanında hizmet veren bir kuruluş olduğunu vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Çocukların ve gençlerin vakit geçireceği yerler çok önemli. Genellikle proje adı altında çöp projeler yapılıp, 'biz proje yaptık' diye halkın tertemiz parası bu projelere aktarıldı. Halbuki temel ihtiyaçları karşılamak belediyenin en büyük görevidir. Bunlardan bir tanesi de evine en yakın alanda spor yapmaktır. Kadınların, gençlerin, ailelerin çocuklarıyla birlikte oturup vakit geçirebileceği, huzur bulacağı ve çocukların da bu vesileyle kendilerini eğitirken hem de kötü alışkanlıklardan kurtulacağı meşgale alanları kazandırmak çok önemlidir. İşte burada da yıllar önce yapılmasına rağmen atıl bir halde bırakılmış bu tesis bugün tekrar hayata geçiriliyor. İnşallah Mesut Başkanımla el ele vererek Keçiören'i çok daha huzurlu, yaşanabilir bir hale getirmek boynumuzun borcudur. Çünkü en iyi belediyecilik, kendi görev alanında yaşayan herkesin keyifli zaman geçirmesini, orada yaşamaktan mutlu olmasını sağlamaktır. ve bugün bir adım atıldı. Gerçekten güzel bir tesis olmuş. Keçiörenlilere, ailelere, gençlere ve çocuklara hayırlı olsun, nice açılışlara diyorum Mesut Başkanım."

Göreve geldikten üç ay gibi kısa bir sürede ilk tesis açılışını yaptıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin aktif kullanması gereken fakat atıl vaziyette unutulmuş olan bir tesisi ayağa kaldırdık ve bugün açılışını hep birlikte yapıyoruz. Bizler caddesinde, sokağında, pazarında, derneğinde, STK'sında halkımıza bir söz verdik. Bizler hizmetkar olmaya geldik. Bugün de nasip oldu ve ilk açılışımızı belediyeciliğini rol model aldığımız Sayın Mansur Yavaş Başkanımızla birlikte yapıyoruz. Halkımızın içinde olarak, gençlerimiz ve çocuklarımıza daha ehemmiyet vererek yolumuza devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz Yüce Türk milletimizin geleceği ve teminatıdır. Sırayla kadınlarımıza, yaşlarımıza, emeklilerimize, kimsesizlerimize, engellilerimize ve halkın tüm kesimlerine ilişkin projelerimizi herkes izlemeye devam etsin. Tüm Türkiye'ye model oluşturacağız. Baştan sona yenilediğimiz tesisimiz Keçiörenli tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ise, "Tesisin hizmete açılmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Mesut Başkanım masanın her iki tarafında oturdu. Hem idari yönden devlette bulundu, hem siyasi yönden bugün belediye başkanı. Daha çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

Göreve geldikten kısa süre sonra önemli bir tesisin açılışına imza atan Özarslan'ı tebrik ederek konuşmasına başlayan Ankara Milletvekili Adnan Beker ise, "Güzel bir tesis olmuş. İki ay içerisinde açılış yapan Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum. Bundan sonra herhalde her ay bir açılış yapılacak, durum onu gösteriyor. İnşallah Mansur Başkanımın da desteğiyle Keçiören'e 25-30 senede yapılmamış hizmetleri bu 5 senede yapacak, daha güzel tesisler kazandıracaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA