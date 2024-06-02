Ankara\'da Öğrencilere Kişisel Gelişim Merkezi Müjdesi

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, lise ve üniversite öğrencileri için Demetevler Cemre Parkı içerisinde atıl durumdaki 400 metrekarelik binayı "Kişisel Gelişim Merkezi"ne dönüştürdü. Başkan Mansur Yavaş, "Öğrenci dostu bir Ankara için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadesini kullandı.

ABB, Demetevler Mahallesi Prof. Dr. Turan Güven Caddesi'nde Cemre Parkı içerisindeki binayı "Kişisel Gelişim Merkezi" olarak düzenledi. Talep üzerine Başkentli öğrencilere kazandırılan merkez, hem konforlu bir ders çalışma alanı hem de teknoloji salonuyla sosyal hayata adapte olma imkanı sunacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Başkentli öğrencilerimize müjdemiz var. Demetevler Cemre Parkı'nda 400 metrekarelik Kişisel Gelişim Merkezi'ni açtık. Kütüphane, etüt salonu, teknoloji salonu ve kafeteryası ile hem ders çalışmanız hem de sosyalleşmeniz için alanlar oluşturduk. Öğrenci dostu bir Ankara için çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürü Fatih Karaşahin, merkeze ilişkin şu bilgileri verdi:

"Daha önceki yıllarda taziye hizmetleri olarak kullanılan bu birimimiz, oluşturduğu görüntü kirliliği nedeniyle Büyükşehir Belediyemizce revize edilerek öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda Kişisel Gelişim Merkezi olarak geri dönüşümü sağlandı. Şu anda 400 metrekare kullanım alanına sahip bu birimimiz lise ve üniversite öğrencilerimize konforlu bir ders çalışma imkanı sunarken kütüphane, etüt salonu, teknoloji salonu ve kafe imkanı ile öğrencilerimizin sosyal hayata adapte olmalarını sağlıyoruz."