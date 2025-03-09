Ankara'da Öğrencilere Ramazan'da Ücretsiz Sahur Yemeği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi'nin kafeteryasında her cuma gecesi 24.00-03.00 saatleri arasında sahur vakti öğrencilere ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunuyor.

ABB öğrenci dostu uygulamalarına devam ediyor. 100. Yıl Kütüphanesi, Gazi ve Sıhhiye Gençlik Sofraları'nda Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar desteğinde bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi'nin kafeteryasında her cuma gecesi 24.00-03.00 saatleri arasında sahur vakti öğrencilere ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Ramazan'ın ilk haftasında binlerce öğrenciye hizmet verildi

Ramazan'ın başlangıcından bu yana binlerce öğrenciye yemek ikramında bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, oruç ibadetinde bulunan gençlerin sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Gençlik Sofraları Sorumlusu Bekir Coşan, öğrencilerden yoğun ilgi gören uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

"Mansur Yavaş Başkanımızın 'Üniversite Ankara'da okunur' sözüyle çıktığımız bu yolda Gençlik Sofraları'nda ücretsiz verdiğimiz yemek hizmetine Ramazan ayının gelmiş olması ile gençlik ışığının sahuru aydınlatması için sahur sofralarını da ekledik. Bu kapsamda; haftada bir, cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 24.00-03.00 arasında Ramazan boyunca tek lokasyon olarak Kızılay 100. Yıl Kütüphanesi'nin yemekhanesinde sahur yemeği vermekteyiz. Ramazan başlangıcından itibaren binlerce öğrenciye ücretsiz hizmet verdik. Tüm öğrencilerimizi sahur sofralarımıza bekliyoruz. Öğrenci dostu uygulamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

ABB'nin sahur desteğinden memnuniyet duyduklarını belirten Zekiye Yener, "Kütüphaneden uzun zamandır yararlanıyorum. Sahur programı da benim için çok avantajlı oldu. Kütüphanede gece 12.00'ye kadar kalıp yemeğe geçişimiz öğrenciler için çok iyi bir sistem. Çok beğendim, karnımızı da doyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer bir öğrenci Batuhan Koçer ise, "Büyükşehir Belediyesinin bütün hizmetlerinden memnunuz. Geçen akşam da Mansur Başkanımızla bir başka sahur programına katıldık arkadaşlarla beraber. İftarı da aynı şekilde burada yapıyoruz. Lezzet olsun ya da herhangi bir konuda problem yaşamadık. İftarda çoğu yerde kuyruk oluyor. Burada kuyruk problemi aşılmış durumda. İftar saatinde ezanla beraber iftarımızı yapıyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA