Ankara'da Öğrencilere Ücretsiz Yemek: Gençlik Sofraları Kuruluyor - Son Dakika
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Ankara'da Öğrencilere Ücretsiz Yemek: Gençlik Sofraları Kuruluyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte 3 noktada kurduğu Gençlik Sofraları ile öğrencilere ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunacak. Uygulama, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi amaçlıyor.

20.11.2024 12:39  Güncelleme: 12:44
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Başkentli öğrenciler 'Gençlik Sofraları'nda buluşuyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentte 3 farklı noktada kurulan Gençlik Sofraları ile öğrencilere hizmet sunacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başkentte öğrencilere hizmet vermesi için Gençlik Sofraları kurduklarını duyurdu.

Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay'da kurulan Gençlik Sofraları, 25 Kasım itibarıyla hafta içi her gün "18.00-20.00" saatleri arasında gençlere ücretsiz 4 çeşit sıcak yemek sunacak.

Mansur Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Eğitimde fırsat eşitliğini savunuyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

Ankara\'da Öğrencilere Ücretsiz Yemek: Gençlik Sofraları Kuruluyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Öğrencilere Ücretsiz Yemek: Gençlik Sofraları Kuruluyor - Son Dakika

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