Başkentli öğrenciler 'Gençlik Sofraları'nda buluşuyor
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentte 3 farklı noktada kurulan Gençlik Sofraları ile öğrencilere hizmet sunacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başkentte öğrencilere hizmet vermesi için Gençlik Sofraları kurduklarını duyurdu.
Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay'da kurulan Gençlik Sofraları, 25 Kasım itibarıyla hafta içi her gün "18.00-20.00" saatleri arasında gençlere ücretsiz 4 çeşit sıcak yemek sunacak.
Mansur Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Eğitimde fırsat eşitliğini savunuyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."
Son Dakika › Yerel › Ankara'da Öğrencilere Ücretsiz Yemek: Gençlik Sofraları Kuruluyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?