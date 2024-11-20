Ankara\'da Öğrencilere Ücretsiz Yemek: Gençlik Sofraları Kuruluyor

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Başkentli öğrenciler 'Gençlik Sofraları'nda buluşuyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentte 3 farklı noktada kurulan Gençlik Sofraları ile öğrencilere hizmet sunacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başkentte öğrencilere hizmet vermesi için Gençlik Sofraları kurduklarını duyurdu.

Gazi Mahallesi, Sıhhiye ve Kızılay'da kurulan Gençlik Sofraları, 25 Kasım itibarıyla hafta içi her gün "18.00-20.00" saatleri arasında gençlere ücretsiz 4 çeşit sıcak yemek sunacak.

Mansur Yavaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Eğitimde fırsat eşitliğini savunuyor, gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."