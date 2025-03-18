Ankara'da Ramazan Etkinlikleriyle Geleneksel Kültür Yaşatıldı - Son Dakika
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Ankara'da Ramazan Etkinlikleriyle Geleneksel Kültür Yaşatıldı

Ankara\'da Ramazan Etkinlikleriyle Geleneksel Kültür Yaşatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği 500'ün üzerindeki etkinliklerle geleneksel değerleri yaşatıyor. Tespih yapım atölyesinden Ramazan kandili yapımına kadar uzanan çeşitli aktiviteler, Başkentlilerin ilgisini çekiyor.

18.03.2025 15:36  Güncelleme: 15:47
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayında 50 farklı noktada 500'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdi.

ABB, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle Başkentlileri bir araya getirdi. Kentin dört bir yanında gerçekleştirilen tespih yapım atölyesi, geleneksel İstanbul müzikleri icrası, meddah gösterileri, orta oyunu, kukla gösterileri ve Karagöz-Hacivat gölge oyunu gibi aktivitelerle hem geleneksel değerler yaşatıldı hem de paylaşma ve dayanışma ruhu güçlendirildi. Aile Yaşam merkezleri, gençlik merkezleri ve kadın lokallerinde gerçekleştirilen ve geleneksel kültürün yaşatıldığı etkinliklere her yaştan katılımcı yoğun ilgi gösteriyor. Altındağ Gençlik Merkezinde açılan tespih atölyesinde yaklaşık 60 çocuk öğretmen desteğiyle boncukları teker teker ipe dizerek tespih yapmayı öğrendi. Altındağ Gençlik Merkezi İdarecisi Enes Sevimli, "Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel değerlerimizi hatırlatmak amacıyla Altındağ Gençlik Merkezinde tespih atölyesi açtık. Çocuklar oldukça ilgili. Ramazan boyunca atölyeden genç ve çocuk üyelerimiz yararlanabilecek" dedi. Tespih atölyesine tespih yapmaya gelen Derin Alya Yalıcı, "Birazcık zordu ama yapabildim. Rengarenk boncuklar vardı. Kendim ürettim. En güzeli kendim yapmış olmam. Babama hediye edeceğim. Çok keyifliydi" dedi.

Ramazan ayının manevi yönüne vurgu yapan "Fazilet ve Hikmetiyle Oruç" semineri, Diyanet İşleri Başkanlığı Beypazarı Müftülüğünden Muhammet Furkan Nalbant tarafından gerçekleştirildi. Seminere katılan Nefise Yılmaz, "Buraya zamanımızı verimli geçirmek için geliyoruz. Ramazan için de çok güzel etkinlikler düzenleniyor, biz de katılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Keçiören ilçesindeki Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi "Ramazan Kandili Yapım Atölyesi"ne ev sahipliği yaptı. Atölye çalışmasına katılan merkez üyesi çocuklar, geleneksel Ramazan kandilleri yapmayı öğrendi. Etkinlik boyunca el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi İdare Yardımcısı Samet Yanık, "Çocuklarımızla birlikte Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan, maddi ve manevi kültür öğesi olan kandil yapım atölyesinde buluştuk. Ramazan ayı boyunca Türk kültüründe önem verdiğimiz değerli öğelerin yapımları merkezimizde gerçekleşmeye devam edecek. Herkese hayırlı Ramazanlar dileriz" ifadelerini kullandı.

Sincan Aile Yaşam Merkezine üye 9-10 yaş aralığındaki 20 öğrenci "kavanoz kapağından ramazan davulu" yapımı etkinliğine katıldı. Kavanoz kapaklarını rengarenk davula dönüştüren çocuklar, geleneksel Türk sanatlarını geri dönüşüm teknikleriyle keşfetme imkanı buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Ramazan Etkinlikleriyle Geleneksel Kültür Yaşatıldı - Son Dakika

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