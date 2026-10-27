Ankara'da soba satışları kasım gelmeden hızlandı, fiyatlar 5 bin TL'den başlıyor - Son Dakika
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Ankara'da soba satışları kasım gelmeden hızlandı, fiyatlar 5 bin TL'den başlıyor

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Ankara\'da soba satışları kasım gelmeden hızlandı, fiyatlar 5 bin TL\'den başlıyor
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Ankara\'da soba satışları kasım gelmeden hızlandı, fiyatlar 5 bin TL\'den başlıyor
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Soğuk havaların etkisiyle Ankara Sobacılar Çarşısı'nda soba talebi kasım ayı gelmeden arttı. Yuvarlak, kare, döküm, kuzine ve pelet sobaların satıldığı çarşıda fiyatlar kaliteye göre 5 bin liradan başlayıp 35 bin liraya kadar değişiyor.

Ankara Sobacılar Çarşısı'nda havaların soğumasıyla birlikte soba satışları hız kazandı. Yuvarlak, kare, döküm ve kuzine sobaların yanı sıra pelet sobaların da satışa sunulduğu çarşıda, fiyatlar 5 bin liradan başlayıp 35 bin liraya kadar çıkıyor.

Kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte Ulus Sobacılar Çarşısı'nda hareketlilik başladı. Geleneksel yuvarlak ve kare sobalardan kuzine ile döküm sobalara olmak üzere son yıllarda öne çıkan pelet sobalara kadar birçok çeşidin satışa sunuluyor. Soğuk havaların etkisiyle ise talep artışı yaşanıyor. Yaklaşık 22 yıldır atadan mesleği olan sobacılığı devam ettirdiğini ifade eden esnaf Serdar Yapıcıoğlu, bu yıl satışların kasım ayı beklenmeden yoğunlaştığını belirtti. Yapıcıoğlu, soba tercihinde hem ısınma ihtiyacının hem de kullanım alışkanlıklarının etkili olduğunu söyledi.

"Fiyatlar sobanın kalitesine göre 5 bin lirayla 35 bin lira arasında değişiyor"

Son yıllarda klasik sobalara göre pelet sobalara ilginin yoğun olduğunu kaydeden Yapıcıoğlu, "Pelet soba, özellikle pandemiden bu yana patlama yaşayan bir sektör haline geldi. Yakıt tasarrufundan dolayı tercih ediliyordu. İlk zamanlar yakıtta tasarrufluydu, şu anda kömürden daha pahalı. İnsanların tercihi tekrar kömürden yana olmaya başladı. Tek avantajı pisliğinin daha az olmasıdır. Fiyatlar genel olarak sobanın kalitesine göre 5 bin lirayla 30 ila 35 bin lira arasında değişiyor" diye konuştu.

"Kasım ayına kadar işler durgun geçerdi ama bu sene biraz daha hızlı geçiyor"

Vatandaşların kuzine sobaları tercih ettiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, "İnsanlar bunu hem nostaljik olarak kullanıyorlar hem de fırını, ısınması hepsi birden aynı anda bütün keyfini yaşıyorlar. Soba fiyatını 5 bin lira diye düşünürseniz, bunun yanında boruları, arkalığı, tablası derken hepsi 6 ila 7 bin lira civarında bir rakam tutar. Kalite arttıkça fiyatı da yükseliyor doğal olarak. Şu an satışlar yoğun. Beklediğimizden daha yoğun bir talep var. Çünkü kış yüzünü biraz daha erken gösterdi. Genelde bizim kasım ayına kadar işler durgun geçerdi ama bu sene biraz daha hızlı geçiyor" şeklinde konuştu.

"Ankara için genelde kuzine sobayı tercih etmelerini tavsiye ederim"

Pandemi sürecinden sonra Ankara halkının soba kullanım kültürünün de değiştiğini dile getiren Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ankara için genelde kuzine sobayı tercih etmelerini tavsiye ederim. Ancak şöyle bir durum da var. Pandemiden dolayı Ankara'da birçok bahçeli ev yapıldı. Bunların büyük bir ekseriya villa tarzına doğru kaydı, müstakil evler arttı. Buralarda insanlar döküm sobaları daha çok tercih etmeye başladı diye görüyorum."

Kaynak: İHA
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