Kuriş suç örgütüne büyük operasyon: 38 gözaltı
Ankara'da Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheli şahıstan, 38 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan 2026/153745 sayılı soruşturma kapsamında; Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından 25.08.2026 günü eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheli şahıstan, 38 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüpheli şahsın yurtdışında olduğu tespit edildi. 10 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği açıklandı. Atılı suçlarla bağlantılı 11 şirket ve 4 derneğe kayyım atanması talebinde bulunuldu.
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