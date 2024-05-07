Ankara'da 'Türkiye Yüzyılında Kadın Emeği' Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da 'Türkiye Yüzyılında Kadın Emeği' Paneli Düzenlendi

Ankara\'da \'Türkiye Yüzyılında Kadın Emeği\' Paneli Düzenlendi

Ankara'da Memur-Sen Kadınlar Komisyonu ile Hak-İş Kadın Komitesi iş birliğinde 'Türkiye Yüzyılında Kadın Emeği' paneli düzenlendi.

07.05.2024 12:45
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Ankara'da Memur-Sen Kadınlar Komisyonu ile Hak-İş Kadın Komitesi iş birliğinde 'Türkiye Yüzyılında Kadın Emeği' paneli düzenlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezi, 'Türkiye Yüzyılında Kadın Emeği' paneline ev sahipliği yaptı. Panelde kadınların beklediği 'haklar', 'beklentiler' ve 'fırsatlar' tartışıldı. Panele; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile çalışan ve ev hanımı kadınlar katıldı.

"Buradan çıkacak fikirler rehberlik teşkil edecek"

Bakan Yardımcısı Kıran burada yaptığı konuşmada, Hak-İş ile Memur-Sen kadın hareketlerinin dünyanın birçok coğrafyasındaki kadınlara ilham verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ILO, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde gözlemliyoruz. Bunu pek çok bölgesel ve uluslararası kuruluşlar içerisinde gözlemliyoruz. Bugün burada tartışılacak, dile getirilecek ve gündeme getirilecek her bir konu başlığı biliyoruz ki sadece Türkiye Kadın Hareketi tarafından değil dünyadaki kadın hareketleri tarafından da yakından takip edilecek. Buradan çıkacak fikirler ölçeğinde hükümetimizin adımlarına da çok büyük bir önemli bir rehberlik teşkil edecek."

Bakan Yardımcısı Özçelik ise konuşmasında, Memur-Sen ve Hak-İş'in her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durduğunun altını çizerek, "Memur-Sen ve Hak-İş ülkemizi ilgilendiren her kritik hadise de onurlu, dirayetli ve demokratik tavrını takınmıştır. Her zaman bu tavrı olması gereken her yerde göstermiştir ve çekinmeden de sergilemiştir. Gezi olayları, 15 Temmuz ihaneti gibi istikbalimizi ilgilendiren her kritik hadisede dimdik, dirayetli duruşuna bizler hep birlikte şahitlik ettik" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ise yaptığı konuşmada, "Yapılan araştırmalara göre; kadınların iş yaşamında varlıklarının artması ile yoksulluğun azalması; ekonomik büyüme ve daha sağlam toplumsal ilişkiler arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktadır" dedi.

"Kadın emeğini korumak toplumu güçlü kılmanın da olmazsa olmazıdır"

Kadın emeğinin korunması gerektiğini ifade eden Aydın, "Kadın emeğini korumak; aileyi ayakta tutmanın, nesli irşat ile geleceği inşa etmenin, toplumu güçlü kılmanın da olmazsa olmazıdır. Toplumu yozlaşmaya karşı koruyan en organik yapı aile. Aileyi ayakta tutacak olan da kadındır" diye konuştu.

"Esnek çalışma modelleri geliştirilmelidir"

Aile yapısı ile toplumun korunması için atılması gereken adımları da söyleyen Aydın, "Kadının hem aile içerisinde hem de iş yerinde huzurlu olmasını temin edecek iş - aile hayatı uyumu sağlanmalıdır. Analık haklarını koruyacak, karar alma mekanizmalarındaki temsiliyeti artıracak yasal düzenlemeler yapılmalı. Tam istihdam güvencesiyle esnek çalışma modelleri geliştirilmelidir" açıklamasında bulundu.

"Kadın odaklı projeler ve eğitimler yapıyoruz"

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ise, "Ülkemizin birçok ilinde kadın odaklı projeler ve eğitimler yapıyoruz. Kadın bakış açısıyla sendikacılık, yeterlilik odaklı sendikalı kadın takım kaptanları gibi kadın odaklı birçok yayını çalışma hayatına kazandırdık" diye konuştu.

"Tacizin önlenmesi için topyekun seferberlik başlattık"

Toplu iş sözleşmelerinde kadın ve aileyi önceleyen maddeleri eklediklerine dikkati çeken Zengin, şöyle konuştu:

"Ebeveyn izinlerinin artırılması, çocuk ve aile yardımı, kreş yardımı gibi kazanımlar elde ettik. Çalışma hayatında şiddetin önlenmesi için ILO c190 sayılı sözleşmeyi toplu iş sözleşmelerimize uyarladık. Çalışma barışının sağlanması, iş yerinde ayrımcılık, şiddet ve tacizin önlenmesi için topyekun seferberlik başlattık." - ANKARA

Kaynak: İHA

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