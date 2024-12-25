Ankara\'da Yüzde 50 Hibeli Silajlık Mısır Desteği Başladı

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Tek bir rakibi var! Dünyanın en iyileri arasına girdi

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir ve Kalecik Belediyelerinin ortak hizmet projesi kapsamında yüzde 50 hibeli silajlık mısır desteği başladı. Kalecikli mısır üreticilerinin elinde kalan ürünlerin değerlendirilmesiyle elde edilen iki bin 889 balya silajlık mısır, bölgedeki büyükbaş hayvan üreticisine dağıtılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretime katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kent genelinde hayvancılık altyapısını güçlendirmek, geliştirmek, özendirmek ve yetiştiricileri ekonomik olarak desteklemek amacıyla Ankara Hayvancılığını Geliştirme Projesi'ni uygulamaya koydu.

Projenin pilot uygulaması için Kalecik Belediye Başkanlığı ile ortak hizmet projesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Kalecikli mısır üreticilerinin elinde kalan ürünlerin değerlendirilmesiyle elde edilen 2 bin 889 balya silajlık mısırın, bölgedeki 288 büyükbaş hayvan üreticisine dağıtımı başladı.

"Çiftçimizin elinden ürünlerini peşin ve değerinden aldık, paketlemesini yaptık"

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, destek projesinin hem mısır üreticilerinin hem de hayvancılık yapan çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Mısır üreticilerimiz, ürünlerinin bu sene ellerinde kalabileceğiyle ilgili bir sıkıntı yaşayabileceklerini söylediler. Ben de bu konuyu Mansur Başkan'ıma ilettim. Mansur Başkan'ımızda 'Ne gerekiyorsa yapılsın, biz her zaman üreten çiftçinin yanındayız' diyerek bu konuyla ilgili yetkiyi verdi. Çiftçimizin elinden ürünlerini peşin ve değerinden aldık, paketlemesini yaptık. Bugünde hayvan üreticilerimize bunları yüzde 50 hibeyle dağıtmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü çözümü sunacağız"

Ankara'nın kendi kendine yeten büyük bir tarım kenti olduğunun altını çizen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün ise "Burada amacımız, Ankaralı üreticinin elinde ne varsa satın alıp yine üreticiye dağıtarak yerinde çözüm üretmiş oluyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak elimizden geldiğince gerek bitkisel, gerek hayvancılıkla ilgilenen üreticiyi her daim yanında olmaya, sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Birçok sorunları var, bunların hepsinin farkındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü çözümü sunacağız" diye konuştu.

Silajlık mısır desteğinden yararlanan üreticiler, destek programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, kırsal destek projelerin devam etmesini istediklerini belirttiler. Program kapsamında dağıtımı yapılan silajlık mısırlar, hayvan yetiştiricilerinin yem ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak.