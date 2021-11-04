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Ankara İtfaiyesi'nden kış mevsimi öncesi baca temizliği uyarısı - Son Dakika

Ankara İtfaiyesi'nden kış mevsimi öncesi baca temizliği uyarısı

04.11.2021 12:29

Ankara İtfaiyesi'nden kış mevsimi öncesi baca temizliği uyarısı Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle vatandaşları baca temizliği yaptırmaları konusunda uyardı.

Ankara İtfaiyesi'nden kış mevsimi öncesi baca temizliği uyarısı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle vatandaşları baca temizliği yaptırmaları konusunda uyardı. İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Başkent'te soba kullanımının artmasıyla birlikte bina ve konut yangınları başta olmak üzere karbonmonoksit zehirlenmeleri ve baca tutuşmalarının önüne geçmek için yılda en az bir kez baca temizliği yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte artan soba kullanımını dikkate alarak, baca tutuşmaları ve bina yangınları ile karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için baca temizliği çalışmalarını hızlandırdı. Ankara itfaiyesi, konutları olan vatandaşları yılda en az bir kez, sanayi ve iş yeri sahiplerini de en az iki kez bacalarını temizletmeleri konusunda uyardı. Havaların soğumasıyla soba kullanımının Başkent'te arttığını ve bina yangını riskine karşı baca temizliği hizmeti verdiklerini belirten İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Başkentlileri baca temizliğini ciddiye almaları konusunda uyararak şunları söyledi:

"Ankara itfaiyesinin hizmetleri arasında baca temizliği de bulunmakta. Kış ayları yaklaşınca özellikle karbonmonoksit zehirlenmeleri de çoğalmaktadır. Biz de vatandaşlarımıza bacalarını temizletmeleri konusunda hem kendi hem de büyükşehir belediyesinin web sayfasında önerilerde bulunuyoruz. Baca temizliklerini cüzi bir miktar karşılığında yapıyoruz. İbadethaneler, devlet okulları, yardıma muhtaç vatandaşlar ile engelli birey olduklarını belgeleyen vatandaşların baca temizliklerini ise ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Vatandaşları baca temizliği konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kış mevsiminde ayrıca meteorolojik veriler dahilinde uyarılarda bulunuyoruz. Kuvvetli lodos olduğu vakit baca zehirlemelerinden dolayı daha doğrusu karbonmonoksit zehirlenmelerinden dolayı ölümlü vakalar çoğalmaktadır. Vatandaşlarımız yılda bir defa bacalarını temizletirse trajedilerle karşılamamış oluruz."

"Kış mevsimini huzurlu geçireceğim"

Altındağ ilçesinde ikamet eden ve baca temizliği için Ankara itfaiyesini arayan Bayram Manas adlı vatandaş, itfaiye ekiplerinin kısa süre içinde gelerek temizlik çalışmasını tamamladığını söyledi. İtfaiyenin baca temizliği konusundaki uyarılarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Manas, "Evimin baca temizliği için İtfaiye Daire Başkanlığına giderek başvurumu yaptım. İlgili kişiler benimle yakından ilgilendi. Talebimi kayıt altına aldılar ve ertesi gün de evime gelerek bacamı temizlediler. Kış mevsimini huzurlu ve güvenli bir şekilde geçireceğim. Vatandaşların sorununu kısa sürede çözen ve onlara her konuda yardımcı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

Konut ya da iş yerlerinin bacalarını temizletmek isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasından ya da Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'na giderek bizzat başvuruda bulunabiliyor. Ankara itfaiyesinin 2021 yılı için uygulayacağı baca temizliği ücret tarifesi ise şöyle:

"Soba-kombi bacası 50 TL, kazan bacası tekli 100 TL, kazan bacası çiftli 200 TL, sanayi ve lokanta bacası 250 TL, şömine bacası 100 TL, barbekü bacası 100 TL."

Ankara İtfaiyesi'nden kış mevsimi öncesi baca temizliği uyarısı
Ankara İtfaiyesi'nden kış mevsimi öncesi baca temizliği uyarısı
Ankara İtfaiyesi'nden kış mevsimi öncesi baca temizliği uyarısı
Ankara İtfaiyesi'nden kış mevsimi öncesi baca temizliği uyarısı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ankara İtfaiyesi'nden kış mevsimi öncesi baca temizliği uyarısı - Son Dakika


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