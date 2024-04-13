Ankara İtfaiyesi\'nin Şehit İtfaiye Erlerinin İsimlerini Yaşattığı Yeni İstasyonları, Hizmet Vermeye Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Çakırlar ile İncek'te yapımı tamamlanan ve Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılışı gerçekleştirilen itfaiye istasyonları, hizmet vermeye başladı. Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale ederken şehit olan İtfaiye Erleri Fahrican Yavaş ve Orçun Yaşar'ın isimleri de yeni açılan istasyonlara verilerek ölümsüzleştirildi.
İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Yenimahalle Çakırlar ve Gölbaşı İncek'te yapımı tamamlanan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılan istasyonlar tam kapasite hizmet vermeye başladı.
GELİŞEN VE NÜFUSU ARTAN MAHALLELERİN İHTİYACI OLAN İSTASYONLAR HİZMETE AÇILDI
2023 yılının Ekim ayında Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangına müdahale ederken hayatlarını kaybeden itfaiye erlerinin isimleri, Gölbaşı ilçesi Tulumtaş Mahallesi'ndeki İncek Şehit İtfaiye Eri Orçun Yaşar İtfaiye İstasyonu ve Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki Çakırlar Şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş ismiyle bölgeye kazandırıldı.
Nüfus yoğunluğunun bulunduğu mahallelerde inşa edilen itfaiye istasyonları, yangın vakalarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilecek şekilde tasarlandı.
Gelişen ve nüfusu artan bölgelerde itfaiye istasyonu yapma ihtiyacı duyduklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, "Başkentimizde daha önce 46 itfaiye istasyonu ile hizmet vermekteydi. Ancak gelişen ve konut sayısı artan bölgelerde itfaiye istasyonu yapma ihtiyacı duyduk. Bunlardan birisi de İncek Şehit İtfaiye Eri Orçun Yaşar İtfaiye İstasyonu… Bölgede yaklaşık 6 mahalle var ve 71 bin nüfusu olduğu için acil ihtiyaç gerekiyordu ve güzel bir itfaiye istasyonu inşa ettik. Bölgeye hizmet etmek için araçlarımız ve personelimiz görevde" diye konuştu.
200 BİN NÜFUSLU YENİMAHALLE ÇAKIRLAR'A YENİ İSTASYON
Yenimahalle Çakırlar'da yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı bölgede hizmete açılan 48. itfaiye istasyon hakkında bilgiler veren Çeri, "48. istasyonumuza, Çakırlar Şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş ismini verdik. İstasyonumuz 7 mahalleye hizmet veriyor ve yaklaşık 200 bin nüfuslu bir bölge" diye konuştu.
5 YENİ İTFAİYE İSTASYONU DAHA HİZMETE AÇILACAK
Şu an 48 itfaiye istasyonu ile hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yeni itfaiye istasyonunu daha Başkente kazandıracak.
Yeni itfaiye istasyonlarını inşa etmeyi planlıklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, "Ankara'nın çeşitli yerlerinde can ve mal güvenliği sağlamak ve kayıpları en aza indirmek için yeni istasyonlar inşa etmeyi planlıyoruz. Yenimahalle Hurdacılar Sanayi sitesi, Natoyolu, Karapürçek, Karacaören ve Eryaman'da da nüfus yoğunluğu ve yerleşkeler fazla olduğu için oralara da itfaiye istasyonu yapmayı plandık ve en kısa sürede hizmete açacağız. Ayrıca Temelli İtfaiye İstasyonu'nda temelini attık yakın zamanda hizmete açılacak" dedi.
Başkente yeni kazandırılan itfaiye istasyonları, yangın ve benzeri olaylara karşı etkin müdahale etme ve toplumun güvenliğinin, refahının sağlanmasında da kritik bir görev üstleniyor.
GÜNLÜK 3 VARDİYA 320 PERSONEL GÖREV YAPIYOR
Başkentte can ve mal kaybının önüne geçmek için Ankara İtfaiyesi toplam bin 219 personel, 292 araç ve 48 itfaiye istasyonu ile hizmet veriyor. 3 vardiyalı çalışma sistemiyle Ankara İtfaiyesi personeli, itfaiye istasyonlarında günlük 320 personel ile teyakkuzda bekliyor.
Son Dakika › Yerel › Ankara İtfaiyesi'nin Şehit İtfaiye Erlerinin İsimlerini Yaşattığı Yeni İstasyonları, Hizmet Vermeye Başladı - Son Dakika
31 Mart yerel seçimlerinde Doğanşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Bayram mazbatasını alarak göreve başladı. Bayram, devir teslim töreni sonrası görevine başladığını açıkladı.
Ardahan'da CHP'li Faruk Demir'in seçimi kazandığı ancak AK Partili Yunus Baydar'ın seçim sonuçlarına itiraz ettiği bildirildi.
31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre yüzde 3.77'lik oy oranıyla 6. olan İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifalar dikkat çekerken Akşener'in karşısına çıkacak ilk aday da belli oldu. Partinin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, olağanüstü kurultayda aday olacağını duyurdu. Partideki son istifalarda kongre vurgusu öne çıkarken Akşener'in parti liderliğinde ısrar edeceği öne sürülüyor.
31 Mart Yerel seçimlerinde Altınova Belediye Başkanlığını kazanan Yasemin Fazlaca, mazbatasını alarak görevine başladı. Fazlaca, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Altınova'ya hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.
İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ederken, CHP adaylarının önde bitirdiği Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da yeniden sayım süreci başladı. AKP'nin itirazı sonucu Beykoz'da yeniden sayım başlarken, CHP de Arnavutköy, Ümraniye ve Fatih ilçeleri için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na giderek, 'Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz' dedi.
Yerel seçimlerde seçilen Koray Kıraç, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı. Devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, mazbatasını alarak ilçede eser ve hizmet belediyeciliğini devam ettireceklerini belirtti. Sandıkçı, Canik halkıyla birlikte çalışarak ilçeye değer katacak projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, seçimlerin ardından mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladı. Tuncer, Mezitli'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, itirazların bugün kurulda görüşüleceğini ve Van Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin alınan kararın da bugün yazılacağını söyledi. Türkiye geçen hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ardından yurt genelinde bazı noktalarda seçime itirazlar yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına yapılan itirazları bugün kurulda görüşeceklerini ifade etti. Van seçimlerinde YSK tarafından verilen son karara ilişkin de konuşan Yener, 'Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak' açıklamasında bulundu. - ANKARA
Hatay'da yaşayan Hilda Cöcen Koku, yerel seçimlerde 5 erkek rakibine karşı verdiği kıyasıya mücadeleyi en yakın rakibine 300 oy fark atarak 1. sırada bitirdi. Pirireis Mahallesi'nde seçilen ilk kadın muhtar oldu.
Erzurum'un turizm açısından önemli merkezlerinden Tortum ve Uzundere ilçesindeki projeler, Vali Mustafa Çiftçi tarafından değerlendirildi. Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Vali Çiftçi'ye, 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında Tortum ve Uzundere vadilerinde doğa sporlarının canlandırılması için uygulanabilecek projeler hakkında bilgi verdi.
CHP'nin 31 Mart Yerel Seçim zaferinin ardından ilk MYK toplantısında yeni dönem yol haritası belirlendi. Seçim sonuçları değerlendirildi ve sonuçlara itiraz edilen bölgelerdeki gelişmeler ele alındı. CHP kurmayları, öncelikli gündemin ekonomi olacağını ve 4 yıl boyunca sahada aktif çalışma yürütüleceğini belirtti.