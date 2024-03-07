Girişimcilik Yolu Dönüşüm: Kadın Girişimcilerle Yeniden Başla Projesi Tanıtıldı

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Girişimci İş Kadınları Derneği'nin (ANGİKAD) "Girişimcilik Yolu Dönüşüm: Kadın Girişimcilerle Yeniden Başla" projesinin tanıtım toplantısına katılan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü bir konuma gelmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ankara Kent Konseyi olarak, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha fazla yer alması için çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Girişimci İş Kadınları Derneği'nin (ANGİKAD), İçişleri Bakanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle başlattığı "Girişimcilik Yolu Dönüşüm: Kadın Girişimcilerle Yeniden Başla" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ve ANGİKAD Başkanı Gözde Diker ile sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ANGİKAD'ın kadın girişimciliğini destekleyen, değerli ve etkili projelere imza atan önemli bir vakıf olarak, sivil toplumun gücünü ve etkisini temsil ettiğini vurguladı.

ANGİKAD'ın, sadece kadın girişimcileri desteklemekle kalmayıp aynı zamanda kadın hakları, iş dünyasındaki eşitlik ve hukuki adalet konularında da çağdaş çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Yılmaz, bu durumun kent için umut verici bir gelişme olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ KONUSUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI"

Dünyadaki Kadın, İş ve Hukuk Endeksi verilerini paylaşan ve endeks değeri yüksek olan ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin kadın katılımı ile doğru orantılı olduğunu vurgulayan Yılmaz, kadınların işgücüne ve yatırıma katılım oranının ekonomik kalkınma sürecine önemli katkılar sağladığını kaydetti. Türkiye, son yıllarda kadın girişimciliği konusunda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Yılmaz, söyle konuştu:

"Ancak, hala yapılacak çok iş bulunmaktadır. Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi güçlendirilmeli, kadın girişimcilere yönelik destek programları genişletilmeli ve eşitsizlikle mücadele edilmelidir. Sivil toplum olarak kadın girişimciliğini artırma ve destekleme konularında erişilebilir hedefler koyabiliriz. Sivil toplum kuruluşları, kadınlara özel girişimcilik eğitimleri ve mentorluk programları düzenleyerek yeni başlayanlara rehberlik edebilir. Bu programlar, iş stratejilerini geliştirmek, pazarlama becerilerini artırmak ve finansal yönetim konularında destek sağlamak amacıyla tasarlanabilir. Birleşik Krallık ve ABD örneklerinde, girişimcilerin projelerini daha etkili tanıtabilmeleri için iletişim ve pazarlama eğitimleri ile desteklendiği projeler var. Sivil toplum kuruluşları, start-up'lara iş dünyasındaki bağlantıları ve ağları genişletme fırsatları sunabilir. İş dünyasının deneyimli isimleriyle etkileşim, potansiyel iş ortaklıkları ve yatırımlar için kapıları açabilir. Güvenli yatırım platformları, melek yatırımcılık, filantropi aktivitelerinin duyurulması, artırılması sağlanabilir. Girişimcilik konusunda faaliyet gösteren vakıfların, özellikle ANGİKAD gibi öncü vakıfların başarılı projeleri, yerel ve ulusal düzeyde dikkat çekmektedir. Mentorluk programları, eğitim seminerleri ve finansal destek gibi çok yönlü faaliyetlerle kadın girişimcilerin güçlenmesine katkı sağlanmaktadır."

"KADIN GİRİŞİMCİLER İŞ DÜNYASINDA DAHA GÜÇLÜ BİR KONUMA GELMELİ"

Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli, benzer başarılı projelerle daha da artırılabileceğine dikkat çeken Yılmaz, kadın haklarının genişlemesinin ortak itici gücünün bir ülkenin siyasi sisteminin evrimi olduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Toplumsal düzene aktif olarak meydan okuyan ve eylemi harekete geçiren bir sivil toplum bu evrimin kıvılcımıdır. İki sivil toplum kuruluşu olarak, kadın girişimciliği adına yürütülen değerli çalışmaları desteklemek ve iş birliği yapmak amacıyla iki öneri sunabiliriz: Kadın Girişimciler İçin Mentorluk Programları: Ankara'da, kadın girişimcilerin yeteneklerini geliştirmek amacıyla mentorluk programları düzenlenebilir. Bu programlar, deneyimli iş kadın girişimcileri ile yeni girişimcileri bir araya getirerek bilgi paylaşımını teşvik edebilir. Ankara Kent Konseyi olarak, bu mentorluk programlarına koordinasyon desteği verebilir (mentor – danışan eşleşmeleri için uzman veya danışan adaylar toplayabilir) uzman desteği vererek, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağlayabiliriz."

"KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ DÜNYASINDAKİ BAŞARILARI DESTEKLENMELİ"

Kadın girişimcilerin iş dünyasındaki başarılarını vurgulamak ve onları desteklemek amacıyla etkinlikler düzenlenebileceğini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınların ekonomik fırsatlara erişimde erkeklerle eşit haklara sahip olduğu bir ortamda, ekonomiler, Kovid-19 salgını, iklim krizi, artan fiyatlar ve gıda güvensizliği, artan kırılganlık ve çatışma gibi çoklu, örtüşen ve bileşik krizlerden kaynaklanan şoklar karşısında daha güçlüdür. Herkesin katılma fırsatı olursa daha büyük şeyler başarılabilir. Son olarak, ANGİKAD'a bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bu etkinlik, kadınların girişimcilik ve iş dünyasındaki başarılarına verdiğimiz değerin bir yansımasıdır. Ankara Kent Konseyi olarak, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha fazla yer alması için çaba göstermeye devam edeceğiz."

Yılmaz, ANGİKAD yönetimine teşekkür ederek, "Elinizin hamuru ile iyi ki bu işlere girdiniz. Kadın aklıyla doğru yapacağıma kendi aklımla yanlış yaparım diyen canlı türlerini mahcup ettiniz. Kız gibi vurarak iyi ki aklımızı başımıza getirdiniz. Bütün çiçekleri koparanlar baharın gelmesini engelleyemezler" diyerek, konuşmasını noktaladı.