Antalya 2024'te En Çok Göç Alan İllerden

TÜİK'in açıkladığı 2024 yılı Uluslararası Göç İstatistiklerine göre yurt dışından Türkiye'ye 314 bin 588 kişi göç ederken, Antalya 26 bin 833 kişiyle en fazla göç alan iller arasında yer aldı. Isparta'ya bin 247, Burdur'a ise 671 kişi yerleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait Uluslararası Göç İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılında yurt dışından Türkiye'ye göç eden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 oldu. Bu nüfusun yüzde 54,5'ini erkekler, yüzde 45,5'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelenlerin 103 bin 732'si Türk vatandaşlarından, 210 bin 856'sı ise yabancı uyruklulardan oluştu. Türkiye'ye göç edenler arasında en fazla tercih edilen il İstanbul olurken, Antalya da göç alan iller arasında dikkat çekti.

Antalya göç alan iller arasında 2. sırada

2024 verilerine göre, Antalya yurt dışından 26 bin 833 kişiyi kabul etti. Bu rakam, ülke genelinde göç alan iller sıralamasında Antalya'yı ikinci sıraya yerleştirdi. Isparta'ya bin 247, Burdur'a ise 671 kişi göç etti. - ANTALYA