Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre ve Kaş\'ta Seçim Koordinasyon Merkezleri\'ni açtı

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın batı ilçeleri Demre ve Kaş'ta Seçim Koordinasyon Merkezleri'ni açtı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Böcek, CHP Demre Belediye Başkan Adayı Fahri Duran ile birlikte Demre Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Demre Halk Buluşması'na, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve adayları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Demre'ye yapılacak hizmetlerin anlatıldığı film izlendi.

"MİLLETİMİZİN PARASINI MİLLETİMİZE HARCADIK"

Başkan Böcek, 5 yıllık süre içerisinde kimseyi ötekileştirmeden Antalya'nın 19 ilçesine eşit hizmet verdiklerini belirterek, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruduk tasarruflara gittik. En iyi hizmeti verdik. 70'li yıllardan kalma asbestli boruları değiştirdik. Berlin Türkiye arası 2 bin 901 kilometredir biz 3 bin 311 kilometre su hattı döşedik. 517 kilometre kanalizasyon hattı yaptık. Milletimizin parasını milletimize harcadık. Ranta dönük değil, halka dönük projeler gerçekleştirdik" dedi.

Böcek, Demre'ye 48 kilometre içme suyu, 19 kilometre kanalizasyon, 39 kilometre yol, katı atık transfer istasyonu, gemi atık alım istasyonu, çevre dostu çiftçi kart, kapalı devre tarımsal sulama suyu gibi projeler kazandırdıklarını söyledi. Noel Baba Meydanı'nı da yenilediklerini sözlerine ekleyen Böcek, şöyle devam etti:

"ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Çiftçinin sulamada enerji parasının yüzde 80'ini ödüyoruz. Yerelden kalkınma adı altında birçok proje gerçekleştiriyoruz. Çiftçimize destek vermeyenlere sözümüz var. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmayacaktır. Ben göreve geldiğimde mazot 6 liraydı şimdi 46 lira olmuş. Üreticiyi desteklemeye devam edeceğiz."

Bir haftadır afişlerinin indirildiğine dikkat çeken Başkan Böcek, şu açıklamayı yaptı:

"ONLAR GİBİ AĞA BABALARININ PARASIYLA AFİŞ ASMIYORUZ"

"Ama bilmedikleri bir şey var. Bu Yörük çocuğunu Demre'nin Antalyalıların bağrından söküp alamayacaklar. Bunu da çok iyi biliyorlar. Onlar gibi ağa babalarının paralarıyla afiş asmıyoruz. Biz Türkiye İttifakı kurduk. Oy veren vermeyen herkesin başkanı olduk. Demre ve Antalya'mız için el ele gönül gönüle, emeklimize, köylümüze, çiftçimize sahip çıkacağız."

"5 YIL DAHA DESTEĞİNİZİ İSTİYORUM"

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'in 4.5 lira olduğunu hatırlatan Böcek, "30 büyükşehir içinde en ucuz suyu Antalya içiyor. Demre'de 1 Nisan'da güneş doğacak. Burada ele ele gönül gönüle olmanız beni mutlu etti. Demre'miz Antalya'mız için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Azimle gururla 5 yıl daha desteğinizi istiyorum" diye konuştu.

CHP Demre Belediye Başkan Adayı Fahri Duran da şunları dile getirdi:

"DEMRE'Yİ DÜNYANIN EN MUTLU İLÇESİ YAPACAĞIZ"

"Demre'nin en iyi belediye başkanı olmak istiyoruz. Demre için çivi çakanlardan Allah razı olsun. Biz çakılan çivilerin üzerine inşaatlar yapacağız, büyük projeler çizeceğiz, Demre'yi dünyanın en mutlu ilçesi yapacağız. Demre'nin menfaati için her şeyi yapacağız. Yeter ki Demre kazansın. Büyükşehir Belediye Başkanı'mızla turizmi omuz omuza vererek yayacağız. Bütün Demre turizmden yararlanacak."

CHP Demre Belediye Başkan Adayı Fahri Duran Böcek'e çiçek takdim etti. Ardından tüm katılımcılarla birlikte Başkan Böcek, Demre Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.

Başkan Böcek, daha sonra Kaş Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı ve Kaş Halk Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Böcek, Kaş Halk Buluşması'nda yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Kaş Halk Buluşması'nda konuşan Böcek, şunları söyledi:

"Kaş için önemli projelere hayata geçiriyoruz. Yerelden kalkınma projeleri kapsamında Kaşlı vatandaşlarımıza önemli tarımsal destekler verdik. Kaş Ova Spor Salonu, Kaş Çocuk Kreşi gibi halka dokunan hizmetlerimizi hayata geçirdik. Kaş Kınık Hal projemizi tamamlıyoruz. Köy yollarımızın sıcak asfalt ile kaplıyoruz. Şimdi de yeni dönem hedeflerini belirledik ve sizlerle tekrar bir araya gelerek projelerimizi paylaşacağız. Erol Başkan'ımızla birlikte Kaş'ımıza Antalya'mıza hizmetlerimize devam edeceğiz."

CHP Kaş Belediye Başkan Adayı Erol Demirhan ise Kaş için çok güzel projeler hazırladıklarına değinerek, şunları aktardı:

"BELEDİYE'NİN KAPISI HERKESE AÇIK OLACAK"

"Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yeni kreş alanları oluşturacağız. Gençlere yönelik çok amaçlı salonlar yapacağız. Kaş'ın bütün mahallerinde meydan düzenlemelerini tamamlayacağız. Belediye'nin kapısı herkese açık olacak. Bugün git yarın gel belediyeciliği yapılmayacak. Vatandaşın sorunu ya çözülecek, ya çözülecek."

Ardından Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Kaş Belediye Başkan Adayı Erol Demirhan, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ve eski belediye başkanlarıyla birlikte Kaş Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış kurdelesi kesti.