 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta Orman Yangınıyla Mücadele Eğitimi Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta Orman Yangınıyla Mücadele Eğitimi Veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Kırkkavak, Çaltepe ve Değirmenözü Mahallesi sakinlerine orman yangınıyla mücadele eğitimi verdi. Büyük Manavgat yangınından sonra başlatılan eğitimler, vatandaşları orman yangınlarıyla ilgili bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Eğitimlerde, yangın öncesi önleme çalışmaları ve yangınlarla mücadele yöntemleri anlatıldı. Halkın gelecekteki yangın felaketlerine karşı daha hazırlıklı olması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat\'ta Orman Yangınıyla Mücadele Eğitimi Veriyor
13.01.2024 - 13:55,  Güncelleme: 13:56
Abone Ol

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Kırkkavak, Çaltepe ve Değirmenözü Mahallesi sakinlerine "Orman Yangınıyla Mücadele" eğitimi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangını olarak kabul edilen 2021 yılındaki Manavgat yangınından sonra başlattığı, vatandaşları orman yangınlarıyla ilgili bilinçlendirmeye yönelik eğitimleri devam ediyor. Büyük Manavgat yangınının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) arasında yapılan "Orman Yangınlarının Önlenmesine Yönelik Çalışmalar" iş birliği protokolü çerçevesinde orman köylerindeki vatandaşlara orman ve diğer açık alan yangınları ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılıyor. Protokol kapsamında ilk eğitimi Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'nde, ikinci eğitim ise Kumluca'ya bağlı Gökbük Mahallesi'nde yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların 3. etabını Manavgat Kırkkavak, Çaltepe ve Değirmenözü mahallelerinde sürdürdü.

HALKIN HAZIRLIKLI OLMASI AMAÇLANIYOR

Eğitimde yangını söndürmek kadar yangın öncesi yapılacak önleme çalışmalarının da büyük önem taşıdığı vurgulanırken, yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için alınması gereken ve yangınlarla mücadelede etkili yöntemler anlatıldı. Yangınların yerleşim yerlerine zarar vermeden kontrol altına alınabilmesi için mahalle sakinleriyle yapılan fikir alışverişi ve verilen eğitimler ile gelecekteki yangın felaketlerine karşı daha hazırlıklı olunması hedefleniyor.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevli itfaiye eri Kutluay Galip Kaya, "Yerel halkı bilinçlendirmeden yangınların önlenmesi kolay değil. Burada vatandaşlarımıza orman yangınlarını, orman yangınlarının risklerini, yangınların öncesinde, sonrasında ve yangın esnasında ne yapılmasını gerektiğini anlattık. Özellikle de yangınların büyümesini istemiyorsak, evlerimizin çevresini temiz tutmamız gerektiğinden bahsettik. Bu eğitimlere devam ederek halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti, Manavgat, İtfaiye, Çevre, Orman Yangınları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta Orman Yangınıyla Mücadele Eğitimi Veriyor - Son Dakika


14:14
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: 23 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: 23 terörist etkisiz hale getirildi
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır

Son Dakika
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 14:25:55. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta Orman Yangınıyla Mücadele Eğitimi Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement