Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat\'ta Orman Yangınıyla Mücadele Eğitimi Veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Kırkkavak, Çaltepe ve Değirmenözü Mahallesi sakinlerine "Orman Yangınıyla Mücadele" eğitimi verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangını olarak kabul edilen 2021 yılındaki Manavgat yangınından sonra başlattığı, vatandaşları orman yangınlarıyla ilgili bilinçlendirmeye yönelik eğitimleri devam ediyor. Büyük Manavgat yangınının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) arasında yapılan "Orman Yangınlarının Önlenmesine Yönelik Çalışmalar" iş birliği protokolü çerçevesinde orman köylerindeki vatandaşlara orman ve diğer açık alan yangınları ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılıyor. Protokol kapsamında ilk eğitimi Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'nde, ikinci eğitim ise Kumluca'ya bağlı Gökbük Mahallesi'nde yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların 3. etabını Manavgat Kırkkavak, Çaltepe ve Değirmenözü mahallelerinde sürdürdü.

HALKIN HAZIRLIKLI OLMASI AMAÇLANIYOR

Eğitimde yangını söndürmek kadar yangın öncesi yapılacak önleme çalışmalarının da büyük önem taşıdığı vurgulanırken, yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için alınması gereken ve yangınlarla mücadelede etkili yöntemler anlatıldı. Yangınların yerleşim yerlerine zarar vermeden kontrol altına alınabilmesi için mahalle sakinleriyle yapılan fikir alışverişi ve verilen eğitimler ile gelecekteki yangın felaketlerine karşı daha hazırlıklı olunması hedefleniyor.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevli itfaiye eri Kutluay Galip Kaya, "Yerel halkı bilinçlendirmeden yangınların önlenmesi kolay değil. Burada vatandaşlarımıza orman yangınlarını, orman yangınlarının risklerini, yangınların öncesinde, sonrasında ve yangın esnasında ne yapılmasını gerektiğini anlattık. Özellikle de yangınların büyümesini istemiyorsak, evlerimizin çevresini temiz tutmamız gerektiğinden bahsettik. Bu eğitimlere devam ederek halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.