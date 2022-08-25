Antalya Büyükşehir Manavgat'ta Sorunlu İsale Hattını Yeniliyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Manavgat'ta Sorunlu İsale Hattını Yeniliyor

25.08.2022 15:18
Antalya Büyükşehir Manavgat'ta Sorunlu İsale Hattını Yeniliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ta sorun yaşanan Seydiler ve Hacıali Mahallesi grup içme suyu isale hattını yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta sorun yaşanan Seydiler ve Hacıali Mahallesi grup içme suyu isale hattını yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), yurttaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunulması amacıyla Manavgat Seydiler ve Hacıali grup içme suyu altyapısını yeniliyor. Bölgede isale hattının özel mülkiyetten geçmesi ve kullanım ömrünün tamamlanmasıyla sık sık arızalar meydana gelmesi üzerine hareke geçen ekipler, eski isale hattında güzergah değişikliği yaparak 3 bin metrelik yeni hat çalışması yürütüyor. Yeni içme suyu hattıyla birlikte mahalle sakinlerin kesintisiz içme suyu ihtiyacı karşılanacak ve hat özel mülkiyet sınırlarından çıkartılacak. Arızalara daha kolay ve kısa sürede müdahale edilebilecek.

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Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Manavgat'ta Sorunlu İsale Hattını Yeniliyor - Son Dakika

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