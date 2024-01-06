 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi Personeline Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Personeline Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Narkotik Şube ile ortak çalışarak personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi. Eğitimde, madde kullanımının zararları, narkotik suçlarla mücadele, uyuşturucu madde çeşitleri ve kullanımı, uyuşturucu satılan yerler, yasal durumlar, madde kullanımı ile mücadele merkezleri ve uyuşturucunun fiziksel ve sosyal etkileri konularında bilgi verildi.

06.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:36
Abone Ol

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Narkotik Şube ile yaptığı ortak çalışmayla, personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi.

Gittikçe yaygınlaşan ve kişileri sosyolojik, fiziksel ve ekonomik olarak yıpratan uyuşturucu problemiyle ilgili çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Antalya Narkotik Şube ile ortaklaşa bir çalışma yürüterek, personeline konuyla ilgili eğitim verdi.

MADDE KULLANIMININ ZARARLARI ANLATILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen eğitimde konuşmacı olarak yer alan Antalya Narkotik Şube Polisi Şahin Demirkıran, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı ve kullanımı, narkotik madde çeşitleri, uyuşturucu satılan yerler, uyuşturucu suçlarında yasal durumlar, madde kullanımı ile mücadele merkezleri, uyuşturucu madde kullanan kişilerdeki belirtiler ve uyuşturucu maddelerin kişilerdeki fiziksel ve sosyal etkileri konusunda bilgi verdi.

Demirkıran, "Uyuşturucu maddeler, sağlığa verdiği zararların yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan hukuki, sosyal, ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir" dedi.

PSİKOLOJİK BOYUTU ELE ALINDI

Eğitimde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı çalışanları, Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşegül İnci ve Psikolog Ayşe Şahin de konuşmacı olarak yer aldı. Şahin, uyuşturucu madde kullanım problemi olan bireylere nasıl davranılması gerektiğinden bahsetti. İnci ise konuşmasında, toplum olarak uyuşturucu maddelere yaklaşımın nasıl olması gerektiğinden söz etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Personeline Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verdi
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Narkotik, Antalya, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Personeline Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verdi - Son Dakika


11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:17 Tarlada zehirli ot mesaisi! İnsanlar zehirlenmesin diye günlerce ter döküyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 12:07:02. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Personeline Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement