Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Mobil Aşevi ile Mahallelerde İftar Yemekleri Dağıtıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın öneminin arttığı Ramazan ayında Mobil Aşevi TIR'ı ile mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımına başladı. Yemek dağıtımının ilk durağı, Kepez ilçesindeki Güneş Mahallesi oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait Mobil Aşevi, Ramazan ayının ilk günü Kepez ilçesindeki Güneş Mahallesi'nde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu. İftar öncesi yapılan yemek dağıtımında, bin kişiye dört çeşit yemek ikram edildi. Mobil Aşevi, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar öncesi yemek dağıtımlarını sürdürecek.

ALANYA VE MANAVGAT'TA DA İFTAR YEMEĞİ İKRAMI

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Alanya ve Manavgat'ta da iftar sofrası kuruyor. Alanya Nüfus Müdürlüğü karşısındaki Hacımemişler Camii önü ve Manavgat Sarılar Mahallesi Ece Düğün Salonu'nda her akşam vatandaşlara sıcak yemek ikramı yapılacak. Gerek ihtiyaç sahibi, gerek iş çıkışı evinde yemek yapmaya zamanı olmayan vatandaşlar iftar sofrasında buluşacak.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ İLGİYLE İZLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlediği Ramazan ayının ilk gün etkinliği, Hacivat-Karagöz oyunu ile başladı. Geleneksel gölge oyununu çocuklar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gölge oyunun ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti İlahiler ve Tasavvuf Müziği Konseri düzenlendi. Etkinliklere katılan ve Ramazan nostaljisi yaşayan Antalyalılar alanda kurulan Ramazan Çarşısı'nı da gezerek stantlardan alışveriş yaptı. Karaalioğlu Parkı içerisinde vatandaşların ilgiyle takip ettiği etkinlikler Ramazan ayı boyunca devam edecek.