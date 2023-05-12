Köpek balığının yakın tacizine maruz kalan adamın, "Tamam ağabey sen büyüksün" sözleri sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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Köpek balığının yakın tacizine maruz kalan adamın, "Tamam ağabey sen büyüksün" sözleri sosyal medyada viral oldu

12.05.2023 18:59

Antalya'da denize açıldığı esnada köpek balığının uzun süren yakın tacizine uğrayan balıkçı Savaş Güzel, o anları kayıt altına aldı. Videoda söyledikleri viral olan Güzel, "Tüylerimiz diken diken oldu. Böyle psikopat bir köpek balığı görmedim. 'Tamam ağabey sen büyüksün' deyip avımızı yarıda bıraktık. O galip geldi, sonuçta denizin aslanı" ifadelerini kullandı.

Konyaaltı ilçesinin 3 kilometre açıklarına balık tutmak için tekneyle açılan Savaş Güzel'in teknesinin yanına bir anda köpek balığı geldi. Güzel ve teknedeki arkadaşı neye uğradığını şaşırırken, köpek balığı su yüzeyine çıkarak uzun süre tekne etrafında döndü.

"KAFAYI YEMİŞ BU"

Oltası denizde olan Güzel, zaman zaman teknenin motor kısmına yanaşan köpek balığına 'hoşt' diyerek tepki gösterdi. Yaklaşık 200 metre derinlikte olduklarını belirten Güzel, "Köpek balığı yaklaşık 1 saattir teknemizi taciz ediyor. Motora saldırıyor. Pervaneye ısırık atıyor vallahi. Kafayı yemiş bu. Hareketlere bak. Manyak. Hoşt. Çok sıkıntılı bu. Ayağımı yıkarken bir baktım köpek balığı dolaşıyor. Bir balık tutturmadı. Kardeşim gitsene, alo" diyerek köpek balığına seslendi. "Burada dolaşıyor hep. Ağzında kanca var, ya onun acısı ya da aç hayvan" diyen Güzel, zaman zaman ona balık da attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Köpek balığının sıkı markajına yakalanan balıkçı: ''Tamam ağabey sen büyüksün' deyip avımızı yarıda bıraktık'

"YÜZEYDEYDİ VE ŞOK OLDUM"

10 yıldır denizcilikle uğraşan Savaş Güzel, yaşadığı o korku dolu anları anlattı. Güzel, "Arkadaşımla denize çıkmıştık. Öğlen saatlerinde hava sıcak olmuştu. Arkadaşımla denize girmek istedim. O istemeyince vazgeçtim, ayaklarımı suya sokuyordum. O sıra köpek balığını fark ettim. İrkildim, teknenin içine atladım. Yüzeydeydi ve şok oldum. Ayağımı ısıracağını sandım" diye konuştu.

"SICAKTAN BUNALMIŞ OLABİLİR"

Köpek balığının ağzında kanca olduğunu belirten Güzel, "O tür harami balıklar, kanca ya da yara aldıklarında onları çıkarmak için taşlara kayalara ya da bizimki gibi tekne pervanelerine yaklaşabiliyorlar. Amacı o da olabilir, benim yaptığım şıpırtı da dikkatini çekmiş olabilir. Video kaydına girmeden önce 5-6 tane kolyoz balığıyla onu besledik. Normalde harami balık beslenmez ama o beslendi. Sıcaktan bunalmış da olabilir" ifadelerini kullandı.

Köpek balığının sıkı markajına yakalanan balıkçı: ''Tamam ağabey sen büyüksün' deyip avımızı yarıda bıraktık'

"BALIK GERÇEKTEN PSİKOPAT GİBİYDİ"

Güzel, denizcilik hayatında küçük büyük çok sayıda köpek balığı gördüğünü de sözlerine ekleyip, "Balık gerçekten psikopat gibiydi. Dönüp dönüp sana doğru geliyor. Köpek balıkları suda hareket ettiği gibi karada da hareket edebilir, tekneye de ani harekette bulunabilir. Tüylerimiz diken diken oldu. Böyle psikopat bir köpek balığı görmedim. Avımızı da böldü. Yaklaşık 12-13 dakika boyunca teknemizi bırakmadı. Biz de, 'Tamam ağabey sen büyüksün' dedik. O galip geldi, sonuçta denizin aslanı o. Geri döndük" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Köpek balığının yakın tacizine maruz kalan adamın, 'Tamam ağabey sen büyüksün' sözleri sosyal medyada viral oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpek balığının yakın tacizine maruz kalan adamın, "Tamam ağabey sen büyüksün" sözleri sosyal medyada viral oldu - Son Dakika
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