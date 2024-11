Antalya\'da C Plaka Zorunluluğu Servis Esnafının 25 Yıllık Sorununu Çözdü

Yerel

Antalya'da servis esnafının 25 yıllık sorunu nihayet çözüldü. UKOME kararıyla taşımacılık işlerinin tamamında C plakanın zorunlu hale gelmesi servisçi esnafı tarafından 2 bin araçlık konvoy ve haberi davul zurnayla kutladı. Yapılan denetimler sırasında "C" plakasız ve ilgili belediyeden "Güzergah İzin Belgesi ve Araç Uygunluk Belgesi" almadan servis taşımacılığı yaptığı tespit edilen araçlara; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-2/3-a maddesi kapsamında araç 60 gün trafikten men edilecek ve sürücülere 32 bin 233 TL trafik cezası, bir yıl içerisinde tekerrürü halinde; 64 bin 466 TL. işlem uygulanacak.

Antalya'da yasal olarak C plaka zorunluluğu olmasına rağmen uygulamadaki boşluklar nedeniyle servis esnafı uzun yıllardır yaşadığı mağduriyet sona erdi. UKOME kararıyla taşımacılık işlerinin tamamında C plakanın zorunlu hale geldi. D400 karayolunda bir araya gelen yaklaşık 2 bin araçlık servis konvoyu haberi davul zurnayla kutladı. Kutlama öncesi konuşan Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin; "Antalya Servisçi esnafımızın 25 yıllık sorununu çözümüne katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.Haklarımızın koruma altına alınmasını da 3 km'lik konvoy ile kutluyoruz" dedi. Servisçilerin kutlamasına katılan UKOME Antalya Daire Başkanı Nurettin Şengül'de; "25 yıldır devam eden sorun çözülmüştür. Esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

C plaka zorunluluğu getirildi

'C' plakasız ve ilgili belediyeden "Güzergah İzin Belgesi ve Araç Uygunluk Belgesi" almadan servis taşımacılığı yaptığı tespit edilen araçlara cezai işlem uygulanacak. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 08/07/2019 tarih ve 121314 sayılı İzinsiz (Yetkisiz) Taşımacılık konulu yazısında "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanunu kapsamında, ilgili belediyeden, izinsiz veya verilen izin/ruhsat kapsamı dışında şehir içi ticari yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen araç/işleten/sürücülere ve ayırıcı işareti bulunmayan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara uygulanacak yaptırımlar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek- 2'inci maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir' denildi.

60 gün trafikten men ve sürücüye 32 bin 233 TL ceza

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yapılan servis taşımaları, "C" plakalı araçlarla yapılabilecek. Yapılan denetimler sırasında "C" plakasız ve ilgili belediyeden "Güzergah İzin Belgesi ve Araç Uygunluk Belgesi" almadan servis taşımacılığı yaptığı tespit edilen araçlara; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-2/3-a maddesi kapsamında araç 60 gün trafikten men edilecek ve sürücülere 32 bin 233 TL trafik cezası, bir yıl içerisinde tekerrürü halinde; 64 bin 466 TL. işlem uygulanacak. "C" plakası olmayan araçlardan servis taşımacılık hizmeti alan yolculara da; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-2/6 maddesi kapsamında yolcu başına 2 bin 143 TL. trafik cezası uygulanacak. - ANTALYA