Antalya'da ertelenen fener alayı 400 metrelik bayrakla yürüdü, konser yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da ertelenen fener alayı 400 metrelik bayrakla yürüdü, konser yapıldı

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Antalya\'da ertelenen fener alayı 400 metrelik bayrakla yürüdü, konser yapıldı
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Antalya\'da ertelenen fener alayı 400 metrelik bayrakla yürüdü, konser yapıldı
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Antalya'da olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Ekim'e ertelenen fener alayı ve Semicenk konseri bugün gerçekleştirildi. Varyant noktasından 400 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen kalabalık, sloganlar ve İzmir Marşı'yla kutlamalara eşlik etti.

Antalya'da olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki fener alayı ve konser, bugün büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki fener alayı ve Semicenk konseri, olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Ekim'e ertelenmişti. Bugün düzenlenen fener alayına çok sayıda Antalyalı katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, Varyant noktasından 400 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de yer aldığı yürüyüşe yabancı uyruklu vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterlerinin yer aldığı meşalelerle eşlik etti. Kalabalık "Antalyalı uyuma, ışıkları aç kapa" sloganları atarken, Fener alayına çevredeki binalarda bulunan vatandaşlar da alkışlarla ve ışıklarını yakıp söndürerek eşlik etti. Binalara Türk bayrakları asıldığı da görüldü. 7'den 70'e her yaştan binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte "Yaşasın Cumhuriyet" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları yükseldi. Vatandaşlar, İzmir Marşı'nı hep bir ağızdan söylerken Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni de yüksek sesle okudu. Fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Kutlamalar, sanatçı Semicenk'in konseriyle devam etti.

"Çok gururluyuz"

Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını belirten Berkay Yaman, "29 Ekim için çok heyecanlıyız, çok gururluyuz. Her bayramda olduğu gibi, her kutlamada olduğu gibi çok coşkuluyuz. Bu bayram için de çok gururluyuz" şeklinde konuştu.

Yürüyüşe katılan Guline Şahin, "Harika, Cumhuriyetimizde olan her şey harika. Herkesin bayramını kutluyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın inşallah" dedi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet MeydanıKültür SanatSemicenkAntalyaGüncelYerelSon Dakika

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