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Antalya'da Fast-Food Restoranlarında Kızartma Yağı Denetimi - Son Dakika
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Antalya'da Fast-Food Restoranlarında Kızartma Yağı Denetimi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fast-food, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde kızartma yağı denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerde kızartma yağları denetlenerek numuneler alındı ve laboratuvara gönderilecek. Alınan sonuca göre ceza uygulanacak.

Antalya\'da Fast-Food Restoranlarında Kızartma Yağı Denetimi
26.01.2024 - 09:47,  Güncelleme: 09:54
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Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fast-food, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde kızartma yağı denetimi gerçekleştirdi. 295 personelin sahaya inerek gerçekleştirdiği denetimlerde işletmelerde kızartma yağları denetlenerek numuneler alındı. Alınan numunelerin laboratuvara gönderileceğini belirten Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Erdem Özmen, gelen sonuca göre ceza uygulandığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelindeki fast food restoranlarında kızartma yağı denetimi başlattı. 10 gün boyunca, toplu tüketim yerlerinde, kızartmalarda kullanılan katı ve sıvı yağlar incelenecek. Bu çerçevede talimatlar doğrultusunda harekete geçen Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinde fast-food, restoran, kafe gibi toplu tüketim yerlerinde kızartma yağı denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, işletmelerin hijyen belgesi, işletme kayıt belgelerini inceleyerek kızartmalarda kullanılan yağlardan örnekler aldı.

"Denetimlerimizde kızartma yağı önceliğimiz arasına yer alıyor"

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Erdem Özmen, "Biz yıl boyunda denetimlerimize devam ediyoruz. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda zaman zaman sektörel anlamda denetimler oluyor. Sayın Bakanımızın açıklamalarının ardından biz de harekete geçerek denetimlerimize başladık. Antalya'da 295 gıda kontrol görevlisi arkadaşımızla sahaya inerek bu denetimleri yapıyoruz. Denetimlerimizde kızartma yağı önceliğimiz arasına yer alıyor. Arkadaşlarımız önce cihazla kızartma yağını ölçüyorlar, değerler normal çıkmaz ise numune alarak laboratuvara gönderiyoruz. Çıkan sonuca göre de idari para cezası uyguluyoruz" dedi.

Özmen kontrollerde aranan kriterleri ise şöyle açıkladı:

"Kızartma yağı sıcaklığı 180 dereceden, polar maddesi 25'ten, asit değerimiz ise 2,5'tan az olacak. Bugün yapılan denetimlerde değerlerimiz normal çıktı, biz yine de laboratuvara göndermek üzere numune aldık."

Kepez İlçe Tarım Müdürlüğünde Gıda Kontrol Görevlisi Esma Çevik ise, "Denetlediğimiz işletmelerin genel asgari hijyen kurallarına bakıyoruz. Gıda mevzuatına uygun mu faaliyet gösteriyor, onu kontrol ediyoruz. Kızartma yağlarının asit oranını, polar maddesini ölçüyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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