Antalya'da Fırtına Turunçları Yola Saçtı

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Antalya'da şiddetli fırtına turunçları dallarından koparıp yola savurdu

İlçenin sembolü olan turunçlar, belediye personellerince toplandı

ANTALYA - Antalya Manavgat'ta etkili olan şiddetli fırtına ilçenin sembolü olan turunçların kaldırım ve yollara dökülmesine neden oldu. Temizlik işleri ekipleri tarafından sık sık toplanmasına rağmen sürekli dökülen turunçlar nedeniyle yollar turuncu renge büründü.

Yıllar önce Manavgat'ın batı yakasında bulunan mahallelerinin caddelerindeki kaldırım ve refüjlere ekilen turunçlar gerek görselliği gerekse etrafa saçtığı doğal kokusuyla Manavgat'ın sembolü oldu. Reçeli başta olmak üzere birçok kullanım alanı olmasına rağmen toplanmayan turunçlar, Manavgat'ta 2 gündür etkili olan şiddetli fırtınayla kaldırım ve yollara dökülmeye başladı. Turunçlar Manavgat Belediyesi Temizlik İşlerine bağlı ekipler tarafından toplanmasına rağmen fırtınanın devam etmesi nedeniyle yol ve kaldırımda düşmeye devam etti.