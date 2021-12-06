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Antalya'da genç kızın Tral balığı sevinci: " İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk" - Son Dakika

Antalya'da genç kızın Tral balığı sevinci: " İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk"

06.12.2021 14:04
Antalya'da genç kızın Tral balığı sevinci: " İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk"

Antalya'nın Lara bölgesinde denizde olta ile balık yakalamaya çalışan gençler, heyecanlı anlar yaşadı.

Antalya'nın Lara bölgesinde denizde olta ile balık yakalamaya çalışan gençler, heyecanlı anlar yaşadı. Denizden yaklaşık 3-4 kilogram ağırlığında Tral balığı yakalayan gençlerin sevinçten çığlık atarak, "Ooo inanamıyorum. Kocaman balık tuttuk. Götürme götürme" sözleri izleyenleri gülümsetti.

Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur yerini bir süre sonra parçalı bir havaya bıraktı. Havanın zaman zaman güneş açmasını değerlendiren 3 genç, Lara bölgesinde bulunan bir plaja inerek balık tutmak istedi. Gençlerin bir süre sonra oltası bir balık tarafından çekilmeye başladı. Oltayı kontrol etmekte zorlanan bir gence diğer erkek arkadaşı yardım ederek kıyıya çektiği balığı eli ile yukarı asıldı.

"Ooo inanamıyorum. Kocaman balık tuttuk"

Bu sırada o anları kayda alan bir genç kız ise, "Hadi olta kırılacak" demesi ve balığı gördükten sonra "Ooo inanamıyorum. Kocaman balık tuttuk. Götürme götürme" diyerek sevinç çığlıkları atması renkli anların yaşanmasına neden oldu. Heyecanlı anların yaşandığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca birçok kişi tarafından izlenerek, izleyenleri gülümsetti.

Öte yandan tral balığının etinin lezzetli olduğu ve daha çok sürüler halinde dolaştığı öğrenildi. - ANTALYA

Antalya'da genç kızın Tral balığı sevinci: İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk
Antalya'da genç kızın Tral balığı sevinci: İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk
Antalya'da genç kızın Tral balığı sevinci: İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk
Antalya'da genç kızın Tral balığı sevinci: İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk
Antalya'da genç kızın Tral balığı sevinci: İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk
Antalya'da genç kızın Tral balığı sevinci: İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk
Antalya'da genç kızın Tral balığı sevinci: İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk
Antalya'da genç kızın Tral balığı sevinci: İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk

Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antalya'da genç kızın Tral balığı sevinci: ' İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da genç kızın Tral balığı sevinci: " İnanmıyorum, kocaman balık tuttuk" - Son Dakika
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