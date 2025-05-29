Antalya'da Gençlik Değişimi Programı: Ankara'dan Gelen Gençler Misafir Edildi - Son Dakika
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Yerel

Antalya'da Gençlik Değişimi Programı: Ankara'dan Gelen Gençler Misafir Edildi

Antalya\'da Gençlik Değişimi Programı: Ankara\'dan Gelen Gençler Misafir Edildi
29.05.2025 12:05  Güncelleme: 12:10
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programı' kapsamında Ankara'dan gelen üniversite öğrencilerini ağırladı. Gençler, dört gün süresince atölye çalışmaları ve kültürel geziler ile fikir alışverişinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programı' çerçevesinde Ankara'dan gelen gençleri ağırladı. Atölye çalışmalarıyla 4 gün boyunca fikir alışverişinde bulunan gençler, Antalya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini da tanıma fırsatı buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen programın bu yılki ilk konukları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri ve öğrenci yurtlarından gelen üniversite öğrencileri oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde misafir edilen gençler, dört gün boyunca atölye çalışmaları, kültür gezileri, eğlenceli etkinlikler ve toplantılara katıldı. Gençler bu süreçte fikir alışverişinde bulunarak projelerini ve gençlik politikalarına dair önerilerini paylaştı.

Atölye çalışmalarıyla başlayan programda gençler, "Genç Dostu Şehirler" temasıyla yerel yönetimlerin gençlere yönelik projelerini değerlendirme fırsatı buldu. Gençler ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi, Atatürk Parkı Gençlik Merkezi, Antalya Doğal Yaşam Parkı, Kaleiçi ve Konyaaltı Sahili gibi önemli noktaları ziyaret ederek Antalya'nın kültürel ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldu. Kamp ateşi ve müzik eşliğinde keyifli anlar yaşayan gençler, unutulmaz deneyimler yaşadı.

"Gençlere kulak veriyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Gençlik Projeleri Sorumlusu Osman Karakülah, Likya Gençlik Değişimi Programı kapsamında Ankara'dan gelen gençleri misafir ettiklerini söyleyerek, "Gençlerimizin fikir ve projelerini dinledik. Şehirlerde neler onları mutlu ediyor, hangi alanlarda desteklenmeleri gerekiyor bunları konuştuk. Şimdi sıra bizde; belediyeler olarak gençlere iyi gelecek projeleri hayata geçirme zamanı" dedi.

"Gençlik iş birliği devam ediyor"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir ise iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl da bu programa katıldık ve çok verimli geri dönüşler aldık. Gençlerin fikirleri bizler için çok kıymetli. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile gençlik projeleri alanında güçlü bir iş birliğimiz var ve bu birlikteliği sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Gençlik Değişimi Programı: Ankara'dan Gelen Gençler Misafir Edildi - Son Dakika

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