Yaptığı yorum kabusu oldu! O kelimeyi yazınca Google'da adı çıkıyor - Son Dakika
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Yerel

Yaptığı yorum kabusu oldu! O kelimeyi yazınca Google'da adı çıkıyor

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Antalya'da halk otobüsü şoförünün içinde para dolu cüzdanları bulup sahiplerine teslim etmesinin ardından sosyal medyada yapılan "Salak mısın" yorumuna haberler yoluyla tepki göstermesi adeta hayatını kararttı. Google'ye anahtar kelime olarak "salak şoför" yazınca ilk sayfanın neredeyse tamamında kendisi çıkan Barış Özer, "O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor. Google, ben akıllı şoförüm" dedi.

23.08.2024 12:30  Güncelleme: 15:37
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Antalya'da 5 yıl önce halk otobüsünde farklı tarihlerde düşürülen ve unutulan, içerisinde 30 bin lirayı geçkin döviz ile Türk lirası bulunan cüzdanları sahiplerine teslim ettikten sonra "Salak mısın" yorumuna maruz kalan Barış Özer, olumsuz yorum yapan bu kişiye basın yoluyla tepki gösterdiği için Google'nin anahtar kelime mağduru oldu. Google'ye 'salak şoför' yazınca ilk sayfanın neredeyse hepsinde çıkan Özer, artık o kelimeyi hayatından çıkardığını ve telaffuz etmek istemediğini söyledi.

Yaptığı yorum hayatını kararttı! O kelimeyi yazınca Google'da adı çıkıyor

"SÖYLEDİKÇE DAHA DA ÇOĞALIYOR"

Özer, "Otobüste bulmuş olduğum eşyaları sahiplerine teslim ettiğim için sosyal medyada yapılan kötü yorumlardan dolayı Google arama motorunda ismini söylemek istemediğim şekilde çıkmaktayım. Tepki gösterdik, bu sefer daha da çoğaldı. Halen ben çıkıyorum. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor" dedi.

Yaptığı yorum hayatını kararttı! O kelimeyi yazınca Google'da adı çıkıyor

"AKILLI, DÜRÜST OLARAK ÇIKMAK İSTİYORUM"

Google'ye de seslenen Özer, "Google ben akıllı şoförüm. İnsanlık yaptık, buna kötü yorum yapılmaması lazım. Akıllı, dürüst, vicdanlı şoför olarak çıkmak istiyorum. Söylemek istemediğim kelimeyle ilgili herhangi bir konu gündeme gelince bana mesaj atıyorlar" şeklinde konuştu.

Yaptığı yorum kabusu oldu! O kelimeyi yazınca Google\'da adı çıkıyor
Kaynak: İHA

antalya, Google, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaptığı yorum kabusu oldu! O kelimeyi yazınca Google'da adı çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yaşar hikmet: Namuslu güzel kalpli şoför 16 0 Yanıtla
  • Kartal : Bunu niye tekrar haber yaptiniz, artik daha cok cikiyor :( 13 0 Yanıtla
  • Mete Aydın: Hırsızlık yapmamak milleti dolandırmamak salaklık oldu artık. Allah sonumuzu hayır etsin 6 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Artık gerçekten çıkıyor. 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yaptığı yorum kabusu oldu! O kelimeyi yazınca Google'da adı çıkıyor - Son Dakika
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