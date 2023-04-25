Kirayı artırmak isteyen ev sahibinden skandal hareket! Kiracısının solunum cihazına bağlı yaşadığı evdeki elektriği kesti - Son Dakika
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Kirayı artırmak isteyen ev sahibinden skandal hareket! Kiracısının solunum cihazına bağlı yaşadığı evdeki elektriği kesti

25.04.2023 11:28

Antalya'da bir ev sahibi, kiracısının yüzde 100'ü geçen kira zammını reddederek daha fazlasını talep etti. Sonrasında ev sahibi, kendi üzerine olan elektrik aboneliğini sonlandırarak evin elektriğini kestirdi. Evde annesi solunum cihazına bağlı yaşayan Göksel Yalım ise, "İnsan elektriği keserken haber vermez mi? Elektrikler annem uykudayken kesilseydi, boğulabilirdi" diye çıkıştı. Anne ise "Bize kimse nasıl yaşadığımızı sormuyor. Beni yaşatan bu makinedir" ifadelerini kullandı.

Antalya'da kalp hastası ve yaşadığı rahatsızlık sonrasına sol tarafında kısmı felç bulunan Fatma Yalım (77), Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'nde kızı Göksel Yalım ile 8 yıldır aynı adreste yaşıyor. Yalım ailesinin oturduğu evin sahibi geçtiğimiz günlerde diğer kiracıları da bir araya getirerek, kira ücretlerine zam yapılmasını istedi.

EV SAHİBİ YÜZDE 100 ZAMMI KABUL ETMEDİ

Yalım ailesi toplantıda bin 600 TL olan kirasının 3 bin 500 TL olmasını istedi. İddiaya göre ev sahibi ise yüzde 100'ü geçen zam oranını kabul etmedi. Ev sahibinin is en az 4 bin 500 TL olmasını istediği öğrenildi.

Kiracısının yüzde 100 zammını beğenmedi, dairenin elektriğini kestirdi

"EVİN ELEKTİRİĞİNİ KESTİ"

Bunun üzerine ev sahibinin aboneliği kendi üzerine bulunan evin elektriğini kestiği öğrenildi. Göksel Yalım ise ikametgah belgesi ile aboneliği üzerine alarak, elektriğin yeniden açılmasını sağladı.

"BENİ YAŞATAN BU MAKİNEDİR"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Fatma Yalım, "Ben kalp ameliyatı oldum. 4 yıldır solunum cihazı ile nefes alıp veriyorum. İki dizimden de ameliyat geçirdim. Solunum cihazı olmadan uyuyamıyorum. Yatağa girmeden onu takıyorum. Solunum cihazı olmadan nefes almakta zorlanıyorum. Elektriğim kesildi, mağdur oldum. Bizim üzerimize bu kadar gelmek zorunda değiller. Bize kimse nasıl yaşadığımızı sormuyor. Beni yaşatan bu makinedir" dedi.

Kiracısının yüzde 100 zammını beğenmedi, dairenin elektriğini kestirdi

"ELEKTRİKLER ANNEM UYKUDAYKAN KESİLSEYDİ BOĞULABİLİRDİ"

Göksel Yalım ise şu sözlere yer verdi: "8 yıldır bu adreste oturuyorum. 4 bin 500 TL olmasını istediler. 'Oturan otursun, oturmayan çıksın' dediler. Biz yüzde 100 zam yapılmasını istedik, kabul etmediler. Bizim ucuza oturduğumuz söylediler. Toplantıda biz sözümüzü söylemeden de kalkıp gittiler. 2 gün sonra beni avukat arayarak evi ne zaman tahliye edebileceğimi sordu. Ben bu durumda ne yapabileceği sorunca, yardımcı olamayacağını söyledi. Ben 4 bin 500 TL'yi de kabul edecektim. Bizim hiçbir kavgamız, zararımız olmadı. İnsan elektriği keserken haber vermez mi? Benim hasta annem var, dolabımda yiyeceklerim var. Şok oldum. Hadi elektrik annem uykudayken kesilseydi, boğulabilirdi. Ben şimdi ne yapabilirim? Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Zamanında aboneliği vermediler. Sıra suya geldi sanırım."

Kiracısının yüzde 100 zammını beğenmedi, dairenin elektriğini kestirdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
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