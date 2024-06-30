Antalya'da Sokak Hayvanlarına Klimalı Konfor - Son Dakika
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Antalya'da Sokak Hayvanlarına Klimalı Konfor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Kirişçiler Mahallesi'nde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi, yaz sıcaklarında can dostların korunması için çeşitli önlemler alıyor. Kedi ve köpekler, sıcak günlerde konforlu ve korunaklı alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.

30.06.2024 15:51
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Antalya'da sokak hayvanlarına klimalı konfor

Kapalı alanlarda klimayla, açık alanlarda fıskiyelerle serinliyorlar

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Kirişçiler Mahallesi'nde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi, yaz sıcaklarında can dostların korunması için çeşitli önlemler alıyor. Kedi ve köpekler, sıcak günlerde konforlu ve korunaklı alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez İlçesi Kirişçiler Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan can dostlar, yaz aylarının yoğun sıcaklarında konforlu bir yaşam sürüyor. Türkiye'nin en modern hayvan barınağı tesislerinden biri olan ve 45 bin metrekare alana yayılan tesiste, sokak hayvanları geniş barınma alanlarında kış aylarında alttan ısıtma sistemleri, yaz aylarında ise havalandırma ve gölgeliklerin bulunduğu alanlarda konforlu bir yaşam sürüyor. Geçici yuvalarında modern şartlarda bakılan sokak hayvanları, hayvan severlerin sahiplenmesi ile kalıcı yuvalarına gitmeyi bekliyor.

Kedilere klimalı konfor

Kedi evlerinde yer alan klimalar sayesinde kediler ve yavrulu hayvanlar, yazın bunaltıcı sıcaklarından etkilenmeden yaşamlarına devam ediyor. Kapalı alanlarda bulunan klimalar, kedilerin dışarıya çıkıp hava aldıktan sonra içerideki klimalı alana geçerek serinlemelerini sağlıyor. Bu sayede kediler, sıcak nedeniyle strese girmeden rahat bir şekilde vakit geçirebiliyor.

Havalandırmalı kafesler ve serinletme önlemleri

Merkezde ulunan köpek kafesleri de yönetmeliklere uygun olarak havalandırma sistemleri ile donatılmış durumda. Açık alanların üst bölümlerine çekilen tenteler sayesinde köpekler, güneşin olumsuz etkilerinden korunuyor. Yeşil alanlara çıkarılan köpekler, çim sulama fıskiyeleri açılarak serinletiliyor.

Sıcak havaya karşı önlemlerimiz alındı

Yaz sıcaklarına karşı hayvanları korumak için çeşitli önlemlerin aldığını ifade eden Veteriner hekim Tayfun Kazan "Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarıyla ilgili aldığımız önlemlerimiz var. Kediler klimalı alanlarda rahat ediyor. Köpeklerin açık ve kapalı alanları mevcut. Su kapları sık sık değiştirilerek suyun sıcak olmasının önüne geçiliyor. Bakımevimizde 930 köpek ve 380 kedi bulunuyor. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar, ücretsiz bir şekilde hayvanları sahiplenebilirler. Köpekler için eğitim ve oyun alanımız da mevcut. Sahiplenmek isteyenler, köpeklerle vakit geçirip onları tanıyabiliyor" dedi.

Sahiplenmek için bekleyen can dostlar

Bakımevinde bulunan tüm hayvanlar, 7/24 veteriner hekimlerin kontrolü altında bulunuyor. Alanların temizliği, yiyecek ve içeceklerin sürekli hazır bulunması hususunda personel titizlikle görev yapıyor. Sağlık sorunu olan hayvanların ise tedavileri gerçekleştiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan can dostlar sahiplendiriliyor. Satın almak yerine sahiplenmeyi tercih edenler, 0 242 246 59 00 numaralı telefonu arayarak doğrudan merkeze ulaşabilirler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Sokak Hayvanlarına Klimalı Konfor - Son Dakika

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