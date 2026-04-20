Başkan Vekili Büşra Özdemir dünya çocuklarını ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 27. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen çocukları misafir etti. 9 farklı ülkeden gelen minik misafirleri karşılayan Özdemir, Antalya'nın kapılarının dünya çocuklarına her zaman açık olduğunu vurguladı. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Özdemir, bu buluşmadan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

27. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali kapsamında Azerbaycan, Tacikistan, Ukrayna, Litvanya, Tayland, Polonya, Estonya, Özbekistan, Kırgızistan ile yurdun farklı şehirlerinden gelen çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile bir araya geldi. Başkan Vekili Özdemir, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti, onların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu. Neşeli anların yaşandığı buluşmaya çocuklar kendi ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle katılırken, kültürlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Renkli görüntüler oluştu

Ziyarette çocuklar kendi ülkelerine özgü hediyeleri Başkan Vekili Özdemir'e takdim ederken, Özdemir de Antalya'yı simgeleyen armağanlar dışında satranç takımı hediye etti. Buluşmada Azerbaycan ve Kırgızistan'dan gelen çocukların kendi ülkelerine özgü çalgıları çalarak kısa konserler sunması büyük ilgi gördü.

"Sevginin, barışın, kardeşliğin dili ortak"

Çocukların dünya barışının en önemli temsilcileri olduğunu dile getiren Özdemir, "Hepimizin dilleri, belki kültürleri farklı ama sizlerin kalbinde, yüreğinde tek bir dil var. Sevginin, barışın, kardeşliğin, dostluğun dili. Bu kente umut getirdiniz, neşe getirdiniz, sevgi getirdiniz. İyi ki bizimlesiniz" dedi.

"Sizler için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız"

Konuşmasında 23 Nisan'ın anlam ve önemine de değinen Özdemir, bu özel günün dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu belirtti. Özdemir, "Önderimiz, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı sizlere, geleceğimize emanet etti. Bu vesileyle ben de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyorum. Yine söylüyorum; yarınlarınız güzel olsun, umut dolu olsun. Siz gülerseniz, dünya güler, dünya değişir. Bizler de sizler için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA