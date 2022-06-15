Açılış konuşmasının ardından sergiyi gezen protokol ve vatandaşlar el emeği göz nuru ürünlere hayran kaldı. Eserler büyük beğeni topladı. Kursiyerlerin yıl boyunca özenle ortaya çıkardıkları eserlerin yer aldığı sergide, kösele çanta, kumaş boyama, dekoratif ahşap süsleme, dekoratif ev aksesuarları, seramik biçimlendirme, çeyiz odası, giyim, seramik süsleme, takı yapımı, örgü, hat sanatı, resim, ebru sanatı, ipek koza, sepet örücülüğü, makrome, tığ ve şiş örücülüğü, şerit örme, iğne oyası, keçe yapımı, örgü, turistik ve hediyelik eşya ürünleri tanıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı ATASEM Birim Sorumlusu Elvan Asutay, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatların canlandırılıp yaşatılması, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen kursların yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Asutay, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in destekleriyle mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek, sosyal kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak üzere faaliyetlerimize devam etmekteyiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Yerel › Antalya Elmalı Atasem'de Yılsonu Sergisi - Son Dakika

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