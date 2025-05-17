Antandros Antik Festivali Edremit'te Başladı

Cömert: "Nereden çıktı bu festival?"

Antandros Antik Festivali kapılarını açtı

BALIKESİR - Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen "Antandros Antik Fest"in açılışı törenle gerçekleştirildi. Festivalin, bölgenin önemli tarihi değerlerinden Antandros Antik Kenti'nin tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Antandros Antik Fest; arkeoloji, mitoloji, sanat, spor, müzik ve gastronomiyi bir araya getiren zengin içeriğiyle hem eğitici hem öğretici hem de eğlenceli bir program sunuyor. Festival, geçmişle günümüzü birleştirerek adeta kültürel bir mozaik oluşturuyor.

Festivalin açılışında konuşan Dernek Başkanı Gülçin Çömert, festivalin çıkış noktasını şu sözlerle aktardı: "Nereden çıktı bu festival? Bunca sorunumuz varken, elimizde bağış makbuzlarıyla dolanıyorken, nereden çıktı bu festival? Şöyle ki, biz sıradan bir dernek değiliz. Biz kazı ekibiyle birlikte çalışan, 25 yıldır sevgili hocamız Prof. Dr. Gürcan Polat'ın başkanlığında hem arkeolojik kazılara destek olan hem de farkındalık oluşturmaya çalışan kamu yararına bir derneğiz. Kaygımız, derdimiz; kültürel miras varlıklarımıza sahip çıkmak, koruma bilincini oluşturmak ve bunu daha geniş kesimlere yayabilmek".

Festivalin ilk günü " Arkeoloji, Kültürel Miras ve Turizm" başlıklı söyleşiyle başladı. Söyleşiye Antandros Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat moderatörlük yaparken, konuşmacı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, Arkeolog-Yazar Nezih Başgelen ve Adramytteion Kazı Başkanı Dr. Murat Özgen katıldı. Etkinlikte kültürel mirasın korunması, arkeolojik kazıların sürdürülebilirliği ve turizmle ilişkisi ele alındı.

Kotreş yürüyüşü ve söyleşiler ile başlayan festival üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.