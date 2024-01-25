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Anttalks: Müfit Can Saçıntı, Antalyalılarla Karşı Karşıya Sohbet Edecek - Son Dakika
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Anttalks: Müfit Can Saçıntı, Antalyalılarla Karşı Karşıya Sohbet Edecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Anttalks etkinliği kapsamında yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da AKM'de Antalyalılarla buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikte Saçıntı, deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Anttalks: Müfit Can Saçıntı, Antalyalılarla Karşı Karşıya Sohbet Edecek
25.01.2024 - 13:03,
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Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Anttalks etkinliği kapsamında yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da AKM'de Antalyalılarla buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri, başta gençler olmak üzere Antalyalılarla paylaşmak için geçen yıl başlattığı Anttalks söyleşileri, 'Karşı Karşıya Sohbet' etkinliğiyle devam ediyor.

ÜCRETSİZ KEYİFLİ SOHBET

Anttalks: 'Karşı Karşıya Sohbet' etkinliğinin konuğu 'Mandıra Filozofu' filmleriyle dikkati çeken yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı olacak. Ünlü sanatçı Saçıntı'nın, karşı karşıya sohbetle deneyimlerini katılımcılarla paylaşacağı etkinlik, ücretsiz olarak 28 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkinliğe tüm Antalyalıları davet etti.

Kaynak: ANKA
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