Apollon Tapınağı\'nda Çevre Düzenlemesi Başladı

Aydın'ın turistik ilçesi Didim sınırlarındaki dünyaca ünlü binlerce yıllık Apollon Tapınağı çevresinde düzenleme çalışmasına başlandı. Çalışmalar kapsamında birinci derece arkeolojik sit alanı olan Tapınağı çevreleyecek duvarlar için zemine beton atılırken, tapınak ise ziyarete kapatıldı.

Tarihi milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanan Didim'deki binlerce yıllık Apollon tapınağı çevresinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce çevre düzenlemesi çalışması başlatıldı. İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü denetiminde yapılacak olan Apollon Tapınağı çevre düzenlemesi çalışması 10 Aralık 2024 tarihinde başlandığı bildirildi. Çevre düzenlemesi çalışmasının 240 gün sürmesi beklenirken, özel bir firmanın yaptığı çalışmalar 25 milyon 100 bin TL'ye mal olacağı öğrenildi.

Çevre düzenlemesi kapsamında Tapınağın etrafının çevreleyen demir korkulukların söküldüğü, yeni demir korkulukların takılması öncesinde ise çalışma yapılacak alanın tamamının ise kapatıldığı görüldü. Çevre düzenlemesi kapsamında ise Tapınağın içerisinde taşların çekici yardımıyla kaldırılırken, belirlenen güzergah üzerinde ise işçiler tarafından zeminin belli düzeyde kazıldığı, ardından içerisinde demir döşenerek beton atıldığı görüldü.

8 Mayıs 2025 tarihinde sona ermesi beklenen çevre düzenlemesi kapsamında Tapınağa girişlerin geçici süreyle kapatıldığı giriş kulübesine asıldı. Çalışmaların özellikle Tapınağın önünden geçen yol hattında hızlı bir şekilde sürdüğü görülürken, çalışmalar nedeniyle yolun da zaman zaman trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Tapınak çevresinin düzenlemesiyle ilgili özel açıklamalarda bulunan Didim Milet Müze Müdürü Baran Aydın " Tapınak çevresinde 1950'li yıllardan kalan tel demir örgüler ve mandıra duvarı diye tabir edilen ve Almanlar tarafından 100 yıl önce yapılan taş duvarların yapımı gerçekleştirilecek. Bu süreçte temel kısmına demir döşemeli beton konusunda özel bir keçe sistemiyle antik yapılara zarar vermeden bunun organizasyonu yapılıyor. Mandıra duvarı dediğimiz kısım ise eskiden olduğu gibi yine örülecek ve ona göre yapılacak. Bunun dışında Tapınağı etrafında su basma durumlarının yaşanmaması için drenaj döşendi. Ekipler dikkatlice çalışarak bu işi bitirdiler. Çevre düzenlemesi konusu ise Bakanlığımızın takibinde bir konu ve bizlerde her gün burada Müzeden bir arkadaşımızı görevlendiriyoruz. Buradaki çalışmaları günlük olarak rapor tutuyor. Bizde buradaki çalışmaları yerinde denetliyoruz" dedi.

Tapınaktaki çalışmalar ise bölge sakinleri ve çevredeki esnaflarca memnuniyetle karşılanırken, sit alanı olan bu yerdeki çalışmalarda ise beton atılmasını doğru bulmadıklarını da ifade ettiler. - AYDIN