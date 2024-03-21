Ardahan Belediyesi Yeni Mahalle\'ye Taziye Evi Kazandırdı

Ardahan Belediyesi, "Her Mahalleye Taziye Evi" projesi kapsamında Yeni Mahalle'ye Taziye Evi kazandırdı. Yapımı tamamlanan Taziye Evi, Yeni Mahallede düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Açılış törenine CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Ardahan Belediye Başkanı, CHP Belediye Başkan adayı Faruk Demir, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.
Açılışta konuşan Başkan Demir, "Ardahan'ımızın tüm mahallelerine Taziye Evleri'mizi yaptık. İki tanesi bahara bitecek inşallah. Eski yöntem çadır kurma işlerine son verdik. Çevre düzenini, ağaçlandırmasını ilerleyen günlerde yapacağız. Açılışımıza katılan ve iftar yemeğini veren Milletvekilimiz Özgür Erdem İncesu'ya teşekkür ediyorum. Bunlar daha başlangıç, Şehrimizi ve Mahallemizi hak ettiği yere el birliğiyle getireceğiz. 5 yıl önce başlattığımız birlik beraberliği önümüzde ki 5 yılda da sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız taziye evimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, taziye evinin açılışı yapıldı, ardından katılımcılara CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu tarafından iftar yemeği verildi. - ARDAHAN
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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