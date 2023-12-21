Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Malatya Arguvan Spor'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Kızıldaş, "Kendi bulunduğumuz grupta en mütevazı bütçeyle takımı oluşturduk ancak takımımız bizim arzu ettiğimiz ve beklediğimiz başarıyı göstermedi. Bizler bu takımı ligde tutabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yeni teknik direktörümüz, yeni yönetim kurulu ve transfer edilecek yeni futbolcularımızla üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Malatya Arguvan Spor'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Yeterli çoğunluğun sağlandığı toplantıya, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, Malatya Arguvan Spor Kulüp Başkanı Cemal Altun, Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Sırrı Yücel, belediye meclis üyeleri, kulüp yöneticileri ve kulüp üyeleri yoğun katılım sağladı.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bizler her zaman olduğu gibi sezon başında da Malatya Arguvan Sporumuzun başarılı olup ve daha iyi yerlerde olmasını arzu ediyorduk. Şu an geldiğimiz noktada bir gerçeklik var ki takımımızın bulunduğu yerden memnun değiliz, bunun için olağanüstü bir genel kurula ihtiyaç duyduk. Genel kurulumuzun toplanmasındaki asıl amaç, Almanya'daki dostlarımızın Malatya Arguvan Sporumuza maddi ve manevi destek verecek olmalarıdır. Almanya'dan gelen teknik direktörümüz, Almanya'dan yönetime katılan arkadaşlarımız ve ikinci yarıda takıma transfer edilecek olan futbolcularımızla daha çok güçleneceğiz ve üst sıralara emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu takım tüm Arguvanlılar'ın takımı, canı gönülden inanıyorum ki takımızı ligde tutmaya devam edeceğiz. Takımımız başarılı olduğu zaman hep birlikte övünüyoruz ve gururlanıyoruz. Türkiye'de çok da örneği olmayan 7 bin nüfuslu bir ilçenin takımı olarak profesyonel ligdeyiz. Kendi bulunduğumuz grupta en mütevazı bütçeyle takımı oluşturduk ancak takımımız bizim arzu ettiğimiz ve beklediğimiz başarıyı göstermedi. Bizler bu takımı ligde tutabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yeni teknik direktörümüz, yeni yönetim kurulu ve transfer edilecek yeni futbolcularımızla üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz."

Malatya Arguvan Spor Kulüp Başkanı Cemal Altun ise şöyle konuştu:

"Gerçekten istemediğimiz ve arzu etmediğimiz bir yerdeyiz. Lige transfer yaparken Arguvanlı iş adamlarından ve Malatyalı hemşehrilerimizden hiçbir destek alamadık. Sezon başında bütçemiz dahilinde 200-300 bin TL geçmeyecek futbolcular ile yola çıktık. Genç ve dinamik bir takım oluşturduk ancak başarının gelmesinde etkili olmadı. İlk yarının tamamlanması sonrası Almanya'daki dostlarımız bizleri arayarak Arguvan Spora destek olacaklarını ifade ettiler. Onların da desteği ile hedefimiz 5-6 tane iyi futbolcuyu takımımıza alarak çıtayı yükseltmek. Belediye Başkanımız ve Arguvan Spora gönül vermiş dostlarımızın maddi ve manevi destekleri ile takımımızı ligde tutmak istiyoruz. Yeni yönetim hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Malatya Arguvan Sporumuzun adını 2024-2025 sezonunda Arguvan Spor olarak değiştireceğiz."