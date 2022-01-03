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Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti - Son Dakika

Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti

03.01.2022 09:17
Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti

Arnavutköy'de cadde üzerinde bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında bulunan onlarca sıfır araç drone ile görüntülendi.

Arnavutköy'de cadde üzerinde bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında bulunan onlarca sıfır araç drone ile görüntülendi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın ardından bir çok otomobil firmasına ait bayiler ellerinde araç olmadığı gerekçesiyle müşterilerine satış yapmadı. Bazı bayiler ise satış yaptıkları rakamlara araç satamayacaklarını belirterek satışları iptal etti. Bu dönemde bazı firmaların stok yaptığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de stokçulara yönelik denetimler sürerken Arnavutköy'de bir oto kiralama firmasına ait alanda bulunan onlarca sıfır araç dikkat çekti. Kiralama firmasının işletme önünde kiralamak amacıyla bulunan araçların yanı sıra ikinci ve sıfır onlarca araç yüksek duvarların ardındaki çayırlık alana dizildi. İşletme önünde bulunan araç sayısının yaklaşık 3 katı kadar fazlalıkta aracın çayırlık alana dizildiği tespit edildi. Araçlar drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti
Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti
Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti
Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti
Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti

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Otomobil, Tragger, Döviz, Drone, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de firmanın otoparkında bekleyen sıfır araçlar dikkat çekti - Son Dakika
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