Arnavutköy\'de Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Arnavutköy Belediyesi arasında imzalanan protokolle, İmrahor Mahallesi'nde 250 bağımsız bölümden oluşan dönüşüm projesi düzenlenen programla resmen başladı.

Arnavutköy'de depreme dayanıklı, modern ve yaşanabilir mahalleler oluşturma hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, İmrahor Mahallesi'nde önemli bir dönüşüm başladı. 17 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje kapsamında, 250 bağımsız bölüm inşa edilmesi planlanıyor. Kentsel dönüşüm sürecinin başlamasıyla birlikte mahallede yalnızca yeni binalar yapılmayacak, aynı zamanda sosyal donatılar, yeşil alanlar ve eğitim yapılarıyla birlikte güvenli bir yaşam alanı oluşturulması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Arnavutköy Belediyesi arasında düzenlenen protokol imza töreni, Arnavutköy Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Törene Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezayi Köse, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ve AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı S. Gökhan Gürek katıldı.

"İstanbul'da kentsel dönüşümün önü açılmalı"

AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, törende yaptığı konuşmada, "Ben üzülerek şunu ifade ediyorum; İstanbul özelinde kentsel dönüşüm üç ayaklı bir yapıdır. Birinci ayağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıdır. Bakanlığımız, 'Yarısı Bizden' kampanyası ile dönüşüm sürecine elinden gelen her türlü desteği vererek önünü açmaktadır. İkinci ayağı ise ilçe belediyeleridir. AK Parti belediyeciliğinin olduğu her ilçede kentsel dönüşüm için büyük çaba harcanmakta, vatandaşların güvenli konutlara kavuşması için çalışmalar yürütülmektedir. Ancak bu yapının bir ayağı eksik kalmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dönüşüm sürecinde gereken desteği vermemekte, bu nedenle süreç tıkanmaktadır. Reklam ve algıya yapılan yatırımlar, maalesef kentsel dönüşüm projelerine yönlendirilmemektedir. İstanbul'da üçlü ilerlemesi gereken dönüşüm süreci, iki ayaklı şekilde ilerleyerek sekteye uğramaktadır. Bu noktada İBB Başkanı'na bunu hatırlatmak her vatandaşın görevidir" dedi.

"Depreme dayanıklı, modern bir Arnavutköy inşa ediyoruz"

İmza töreninde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Arnavutköy'ü daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İstanbul'un deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğu hepimizin malumu. Bu risk karşısında alacağımız en büyük önlem, binalarımızı depreme dayanıklı hale getirmek ve mahallelerimizi güvenli yaşam alanlarına dönüştürmektir. İmrahor'da başlattığımız dönüşümle, yalnızca konutları yenilemiyoruz; aynı zamanda mahallemizin sosyal dokusunu da güçlendiriyoruz. 32 derslikli modern bir ilkokul, mahallemizin ekonomik hayatına katkı sağlayacak 510 tezgahlı kapalı pazar yeri, sosyal donatı alanları ve 190 araçlık kapalı otoparkla İmrahor'u her yönüyle yeniliyoruz. Bugün burada attığımız imzalar, yalnızca yeni binaların temellerini atmakla kalmayacak; aynı zamanda mahallemizi daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir hale getirmek için verdiğimiz bir sözün de göstergesi olacak. Bu süreçte emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza ve tüm proje ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Daha güçlü bir Arnavutköy için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ise törende yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, İstanbul'un 39 ilçesinde belediyelerimizle birlikte yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarından birinin imza töreninde bulunuyoruz. Arnavutköy ilçemizde başlatılan bu proje, burada yaşayan ve depreme dayanıklı olmayan binalarda ikamet eden vatandaşlarımızın güvenli konutlara kavuşmasını sağlayacak. Bu önemli dönüşüm hamlesinin İstanbul'a ve Arnavutköy'e hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL