Arnavutköy Karaburun Sahili'nde Denize Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Arnavutköy Karaburun Sahili'nde Denize Girişler Yasaklandı

Arnavutköy Karaburun Sahili\'nde Denize Girişler Yasaklandı

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde oluşan tehlikeli rip akıntıları nedeniyle denize girişler yasaklandı. Arnavutköy Belediyesi zabıta ve cankurtaran ekipleri vatandaşları bilgilendirerek uyarıyor.

24.06.2024 15:50  Güncelleme: 15:53
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Arnavutköy Karaburun Sahili'nde tehlikeli rip akıntıları oluşunca denize girişler yasaklanıyor. Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ve cankurtaran ekipleri sahil boyunca vatandaşları bilgilendirerek akıntıya karşı uyarıyor.

Karadeniz'in en uzun sahil şeritlerinden birisi olan Arnavutköy Karaburun Sahili vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Tatil günlerinde ve akşam saatlerinde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu denizde, bazen meydana gelen rip akıntıları nedeniyle denize girişler yasaklanıyor. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar ise denize girmekte ısrarcı olmaya devam edince boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Arnavutköy Belediyesi'ne bağlı turizm zabıtası ile cankurtaran ekipleri, akıntıların olduğu zamanlarda sahilde gezerek vatandaşları uyarıyor ve denize girişleri engellemeye çalışıyor. Öte yandan, turizm zabıtaları özellikle Karaburun Sahili'ne gelenlerin güvenliği ve konforu için çaba sarf ediyor. Üç dil bilen zabıtalar, turistleri hem rip akıntıları konusunda bilgilendiriyor hem de sahilde daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamak adına yardımcı oluyor. Yabancı turistlere yönelik hizmetler, sahilin uluslararası düzeyde güvenli ve keyifle gezilecek yer olmasını amaçlıyor. Karaburun Sahili'nin temiz ve güvenli kalması adına belediye temizlik ekipleri de sürekli olarak sahilde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Sahilin temizliği ve güvenliği konusunda hassasiyet gösteren belediye yetkilileri, vatandaşların da uyarılara kulak vermesi gerektiğini belirtiyor.

"İlçemizi daha çekici hale getirmek için çalışıyoruz"

Karaburun Sahili'ndeki hizmetlerle alakalı Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Cadaroğlu, "İlçemizi yerli ve yabancı turistlerin günü birlik ziyaretleri için daha çekici hale getirmek amacıyla çevre düzenlemeleri ve sahil düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Karaburun Sahili'mizde ziyaretçilerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için çeşitli güvenlik önlemleri aldık. Sahil bölgesinde başta cankurtaran ekiplerimiz, bunun yanı sıra ambulans hizmetimizin ve yine sahil güvenlikte cankurtaranların kullanmış oldukları jet ski ve özel botlar hizmet veriyorlar. Ayrıca turizm zabıtamız devriye gezip güvenli bir ortam sağlıyorlar. Üç dil bilen zabıtalarımız yerli turistlerimizin günübirlik ziyarete gelen ziyaretçilerimiz yanı sıra yabancı turistlerimizin de bilgi ve yardımlarına ihtiyaç duyduklarında her an yanlarında bulunuyorlar" dedi.

"Jandarma ekiplerimiz ve cankurtaran ekiplerimizle müşterek çalışmalar yürütüyoruz"

Görev noktalarıyla ilgili konuşan turizm zabıtası, "Jandarmayla birlikte bu noktada çalışmalar yapmaktayız. Jandarma ekiplerimiz ve cankurtaran ekiplerimizle müşterek çalışmalar yürütüyoruz. Belediyemizin yapmış olduğu millet bahçesi ve etrafında da aynı şekilde seyyar satıcılık, yasak konaklama gibi konulara müdahale etmekteyiz. Üç dil bilen turizm zabıtaları olarak İngilizce, Arapça ve Almanca olmak üzere turistlere de yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın her ihtiyacını karşılamak için buradayız"

Arnavutköy Belediyesi yetkilileri, vatandaşların keyifli ve güvenli bir zaman geçirebilmeleri için denizin riskli olduğu günlerde cankurtaran ve zabıta ekiplerinin uyarılarına mutlaka dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Yaşanılan durumlarda oluşabilen problemleri anlatan Arnavutköy Belediyesi cankurtaran personeli Kadir Can Kareli, "Deniz dalgalı olduğu zaman insanları uyarıyoruz ve bilgilendirmeye çalışıyoruz. Boğulma durumuyla karşılaşan vatandaşımız olursa kurtarma çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bazen çocukları kayboluyor, onları ailesine ulaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın her ihtiyacını karşılamak için buradayız. Bazen denizin yasak olduğu durumlar oluyor vatandaşları uyarıyoruz ama uyarılarımızı dinlemiyorlar, daha dün bir boğulma vakası gerçekleşti. Vatandaşımızı kurtardık uyarılarımıza rağmen denize girdi ve boğulma tehlikesi geçirdi. Bir hafta önce de böyle bir şey yaşamıştık bizim uyarılarımızı dinlemiyorlar ve girmek istiyorlar, atlıyoruz ve camlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Rip akıntısı dalga boyu yüksek olduğu zaman genelde ortaya çıkıyor ve sizi denize doğru çekiyor. Geri kıyıya dönmeniz çok zor oluyor. Biz cankurtaran olarak çıkabiliyoruz ama vakayla birlikte çıkmak çok zor bu akıntıya kapılan vatandaşlarımızı açıkta botla kurtarmaya çalışıyoruz. Burada jet, bot, atv gibi ekipmanlardan da destek alıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy Karaburun Sahili'nde Denize Girişler Yasaklandı - Son Dakika

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