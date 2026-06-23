Arpaçay’da Kaymakam Akköz’e Duygusal Veda

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Bingöl'ün Genç ilçesine Kaymakam olarak atanan Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz onuruna veda yemeği düzenlendi. Kaymakamlık koordinesinde ve muhtarların katkılarıyla Kars'ta gerçekleştirilen programda, Akköz'ün ilçeye kazandırdığı hizmetler ve üç yıla yaklaşan görev süresindeki çalışmaları takdirle anıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa Savcılar Sümeyra Akköz ve Selman Özbek, Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma, siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri, İl Genel Meclis Başkanı Fuat Aslan, İl Genel Meclis üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Baştımar, mahalle ve köy muhtarları, şehit aileleri, kaymakamlık personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program boyunca yapılan konuşmalarda Kaymakam Akköz'ün ilçede görev yaptığı süre içerisinde ortaya koyduğu özverili çalışmalar, vatandaş odaklı yönetim anlayışı ve kamu kurumları arasındaki koordinasyona sağladığı katkılar vurgulandı.

"Arpaçay halkıyla birlikte olmaktan onur duydum"

Veda programında duygusal bir konuşma yapan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, yaklaşık 3 yıldır görev yaptığı Arpaçay'dan ayrılmanın hüznünü yaşadığını belirtti.

Akköz, görev süresi boyunca kamu hizmetlerini vatandaşlara eşit, adil ve şeffaf bir şekilde ulaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Akköz, "Arpaçay'da görev yaptığım süre boyunca belediyemiz, muhtarlarımız, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurumlarımız ve vatandaşlarımızla el ele vererek çalıştık. İlçemizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükselmesi için gayret gösterdik" dedi.

"Hakkım varsa helal olsun"

Konuşmasında Arpaçaylılarla kurduğu gönül bağının kendisi için her zaman özel bir yere sahip olacağını dile getiren Akköz, "Sizlerle aynı sofraları paylaştık, birlikte sevindik, birlikte çalıştık. Benden yana hakkım varsa helal olsun. Sizlerden de haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Görev yerim değişse de kapım her zaman sizlere açık olacak" diye konuştu.

Akköz, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı belediye başkanına, savcılara, kurum amirlerine, siyasi parti temsilcilerine, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına, esnafa ve kamu personeline teşekkür ederek Arpaçay halkına sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.

"Fahri hemşehrilik beratı takdim edildi"

Programda Kaymakam Akköz'e ilçeye yaptığı hizmetler dolayısıyla çeşitli hediyeler verildi. Muhtarlar adına hazırlanan plaket, Muhtarlar Derneği Başkanı tarafından takdim edilirken, Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma da Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda Kaymakam Akköz'e "Fahri Hemşehrilik Beratı" verdi.

Beratın takdimi sırasında salonda duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar uzun süre Kaymakam Akköz'ü alkışladı.

"Aşıklar ve Kafkas oyunlarıyla veda gecesi"

Veda programı, yöresel halk aşıklarının sahne aldı ve Kafkas halk oyunları gösterileriyle devam etti. Kültürel etkinliklerin renk kattığı gece, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Arpaçay'da görev yaptığı süre boyunca vatandaşlarla kurduğu yakın diyalog, kamu hizmetlerindeki etkin çalışmaları ve ilçenin gelişimine sunduğu katkılarla hafızalarda yer edinen Kaymakam Muhammed Burak Akköz, yeni görev yeri olan Bingöl'ün Genç ilçesine uğurlanırken, ilçe halkı tarafından sevgi ve takdirle yolcu edildi. - KARS