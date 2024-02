Artvin- Ardahan karayolunda tabutlu eylem: Yol medeniyettir

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

Artvin- Ardahan karayolunda son dönemlerde art arda meydana gelen heyelan felaketlerine Şavşat halkı tepki göstererek tabutlu eylem yaptı. Berkay Özcan, "Yıllarca bu yolda düşen kayalardan dolayı can verdik. Verilmesi gereken bütün bedelleri ödedik. Gelen kayalar şu partili, bu partili diye ayırmıyor. Tek bir amacımız var o da yol. Yol medeniyettir. Bu yolun hak ettiğimiz şekilde yapılmasını istiyoruz" dedi.

Artvin Şavşat'ta sivil toplum kuruluşları üyeleri ve Şavşatlılar, Artvin- Ardahan karayolunda düşen kaya parçaları ve heyelanlar nedeniyle can ve mal kaybının yaşanmasını protesto etmek için yol üzerinde tabutlu eylem düzenledi yaptı.

"BU YOLLARDA CANLARIMIZI KAYBETTİK"

Berkay Özcan, kara yolunun can güvenliklerini tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Düşen kayaların can alması mala zarara vermesi büyük tehlike oluşturması bu yolu kullananlar için korku oluşturması ve can güvenliğinin olmaması acaba hangi sözlerle ifade edilir. Biz bugün Şavşatlı sivil toplum örgütleri olarak yıllarca duyulmayan sesimizi daha güçlü çıkarmak için burada olduğumuzu belirtmek için toplandık. Yıllarca bu yolda düşen kayalardan dolayı can verdik. Verilmesi gereken bütün bedelleri ödedik. Şu an burada bulunan sivil toplum kuruluşları, birçok siyasi görüşten arkadaşımız ve duyarlı dostlarımız var. Gelen kayalar şu partili, bu partili diye ayırmıyor. Tek bir amacımız var o da yol. Yol medeniyettir. Bu yolun hak ettiğimiz şekilde yapılmasını istiyoruz. Hak ettiğimiz budur diyorsanız vatandaş olarak ve bu yol yapılana kadar sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz ama bir tünelimiz su altında kalsın ve orada yapılacak barajı kim nasıl şekilde yapacağını, yapmıyorsa yaptırımın sizler de iyi biliyorsunuz. Buna gücünüz vardır.

"YETKİLİ KURUMLARDAN CEVAP BEKLİYORUZ"

Bu yolu kullanan vatandaşların dışındaki çalışma yapan karayolları ekipleri, jandarma ekipleri, 112 acil servis ekipleri bu tehlikeyi yaşamaktadır. Bu bir uyarıdır. Biz sadece bu yollarda ölmek istemediğimizi, sesimizi duyurmak istiyoruz. Yol olmayan bir yerde ne turizm ne de diğer yatırımlardan söz etmek mümkün değildir. Şu andaki birlikteliğimiz sadece yaşam hakkımız engelleyen bu yolun en güzel şekilde yapılmasının istenmesinden başka bir şey değildir. Devletimiz güçlüdür, büyüktür ve bugün yüz yıllık çok büyük projelere imza atıyor. Bu yolları yapabilecek güçte olduğunu biliyoruz. Devletimizin yaklaşık 40 yıldır bu barajlar nedeniyle çekilen sefaletlere son vermesi ve hakkımız olan yollarla ödüllendirilmesini ve bir an önce proje, baraj her neyse bizlere gerekli açıklamaların yetkili kurumlardan sesimize cevap vermelerini istiyoruz."

"ŞAVŞAT TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALIYOR"

Şavşatlı bir vatandaş da "Şavşat Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları ilçesinde bir ilçedir ve yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Vatandaş olarak hakkımız olan yolların kısa sürede yapılmasını ve gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz çünkü gerçekten bu şekilde can güvenliğimiz bulunmaktadır" dedi. Başka bir vatandaş ise "Her kesimden insan var burada ve o yüzden herkes elinden geldiğince bir şeyler yaparsa hepimiz için çok iyi olur" diye konuştu.

"TAMAMEN TESADÜFEN GİDİP, TESADÜFEN GELİYORUZ"

Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bilgehan Koşar, yolda tesadüfen ulaşım sağladıklarını söyleyerek, "Artvin-Ardahan arası uluslararası karayolumuz 21. yüzyıla uygun standartlarda bir yol değil. Özellikle yetkililerden destek bekliyoruz. Özellikle Şavşatlı iş insanlarından, STK' lardan ve vatandaşlardan destek bekliyoruz çünkü Artvin- Şavşat arasında can güvenliğimiz yok. Tamamen tesadüfen gidip, tesadüfen geliyoruz. Tek bir isteğimiz var o da yollarımızın bir an önce yapılması" diye konuştu.

"DÖRT MEVSİMDE BU SIKINTIYI YAŞIYORUZ"

İlçe sakini Yaşar Gülel, "2024 yılında bu yol 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor ve söyleyeceğimiz bir şey yok. İki ülkeyi birbirine bağlayan, Kafkasya'dan Avrupa'ya kadar uzanan bir yolda, bu yol bize yakışmıyor. insanlarımızın ölmesini, araçlarımızın hasar görmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf Serap Albay Köroğlu ise, "Şavşat gibi güzel bir coğrafyada yaşarken 4 mevsimde de çektiğimiz sıkıntılar çok var. Önceleri sadece kışın bu yollarda tedirgin olurken şimdi ise dört mevsimde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Teknolojinin hızla ilerlediği çağda bu şekilde bir sıkıntı yaşamak gerçekten hiç hoş değil. Umarım bir çözüm bulunur ve sesimizi duyururuz çünkü biz burada birçok sıkıntı yaşıyoruz ve burayı ayakta tutmaya çalışırken bu tip sıkıntıları yaşamak çok kötü ve herkesin duyarlı olmasını düşünüyorum" dedi. Şavşatlı bir başka vatandaş, "25 senedir şoförüm ve bu yollarda her gün kayalar uçuyor ve biz artık bıktık ve bu yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.