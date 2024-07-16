Artvin'de Hayat Pahalılığı İşleri Etkiliyor - Son Dakika
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Artvin'de Hayat Pahalılığı İşleri Etkiliyor

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Artvin'in Şavşat ve Borçka ilçelerinde vatandaşlar, artan hayat pahalılığı nedeniyle işlerin kötü gittiğini ve alım güçlerinin düştüğünü belirtiyor. Esnaf ve pazarcılar, büyük marketlerin rekabeti ve delice kampanyalarının küçük esnafı zor durumda bıraktığını ifade ediyor. Berberler ise işlerin her geçen gün azaldığını ve fiyatların artmasının kendilerini de etkilediğini söylüyor.

16.07.2024 17:27
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Berber Refik Yerebakan hayat pahalılığının işlerini etkilediğini belirterek, "Kırk yıldır berber dükkanı işletiyorum ama işler her sene düşüyor ve her sene bir sene öncesini arıyoruz. Eskiden yirmi günde bir adam tıraş olurdu, şimdi iki ya da bir. Bir tabak yemek için üç kişiyi tıraş etmen lazım" dedi.

Artvin'in Şavşat ve Borçka ilçesinde vatandaşlar artan hayat pahalılığından dert yandı.

Şavşatlı esnaf Atanur Yılmaz, "İşler güçler şu anın şartlarına göre iyi değil, ekonomi güzel görünüyor ama maalesef ekonomi iyi değil. İşimiz zor, vatandaşın işi zor ve böyle olunca da hiçbir şey iyi olmuyor. Vatandaşın alım gücü yok anlayacağınız her şey zor. Esnaf olmakta sıkıntı, vatandaş olmakta sıkıntı hepsi ayrı bir sıkıntı ama üretim olmadan ülkemizin durumu iyi değil. Üretim olmaz ise düzelmez. Üretim olmaz ise her şey artar. Maaşlar artmasın fiyatlar da artmasın. Biz de artık veresiye yazma işi yok, ya kredi kartı ya da nakit" dedi.

"Ufak esnaf yavaş yavaş eriyip gidecek"

Emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan pazarcı Sabri Şentürk "SSK emeklisiyim emekli maaşı yetmediği için de pazarcılık yapmaktayım. İşler çok bozuk ve büyük marketler bizi bitirdi ve o büyük marketlerin yapmış olduğu delice kampanyalar bizi tamamen yok etti. Ufak esnaf yavaş yavaş eriyip gidecek. Büyük marketlerle ilgili zaten önerge verilmişti önceden ama hiç kimse ilgilenmedi. Birçok esnafta kapattı ve hatta cuma günü gelirseniz pazar yerine baktığınızda önceden yüz elli tane pazarcı gelirken şimdi ise elliye düştü. Yazın dışarıdan gelenlerin olması nedeniyle işlerde artış var. Zaten maddi durumu iyi olanlar geldiği içinde bizlere yansıyor. Karpuzda dünya ikincisi olduğumuz halde maalesef insanlar fiyatları sorunca alamadan gidiyorlar" diye konuştu.

"Bir tabak yemek için üç kere tıraş etmen lazım"

Borçkalı Berber Refik Yerebakan şunları söyledi:

"Kırk yıldır berber dükkanı işletiyorum ama işler her sene düşüyor ve her sene bir sene öncesini arıyoruz. İnsanlar artan fiyatlardan şikayetçi. Biz de ister istemez fiyatlarımıza yansıtıyoruz. Biz de kalkamıyoruz işlerin altından. Her geçen gün maliyetler artıyor ve esnaf sanatkarlardan aldığımız krediler patladı, Hazine desteği geri çekti, yirmi bin lira öderken şimdi çıktı otuz bin liraya. İşler yüzde elli düştü, adam geliyor saçlar çileden çıkmışsa altını düzelttiriyor toparlayıp gidiyor ve eskiden yirmi günde bir adam tıraş olurdu, şimdi iki ya da bir. Bir tabak yemek için üç kişiyi tıraş etmen lazım."

Artvin\'de Hayat Pahalılığı İşleri Etkiliyor
Kaynak: ANKA

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