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Artvin'de Kar Şenliği Coşkusu

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Artvin Çoruh Üniversitesi'nde düzenlenen 7. Geleneksel Kar Şenliği'nde öğrenciler eğlendi.

22.12.2024 14:06
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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) – Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) tarafından düzenlenen "7. Geleneksel Kar Şenliği" etkinliğinde, öğrenciler hem eğlendi hem de Kafkasör'ün doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi, "Bugün Kafkasör Yaylası'ndayız ve kayak yapmaya geldik. Çok eğlenceli, biraz soğuk ama yine de çok eğleniyoruz. Kar aşığı biriyim, bu yüzden burayı çok beğendim ve sürekli geliyorum" dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) tarafından, "7. Geleneksel Kar Şenliği" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe yaklaşık 500 öğrenci ile öğretim üyeleri katıldı. Üniversite bünyesinde farklı bölümlerde eğitim gören öğrenciler, şenlikte çalan müzikler eşliğinde horon oynadı, bazı öğrenciler ise kayak deneyimi yaşadı. Etkinlikte öğrencilere hamsi ikramında bulunuldu.

Etkinliğe katılan Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Deniz Şahin, " İzmir'den geliyorum ve bilgisayar programcılığı bölümü birinci sınıf öğrencisiyim. Buraya kayak yapmaya geldim. Daha önce hiç kayak yapmamıştım çünkü İzmir'de kar yağmaz. Ancak orada kaykay ve paten sürmüştüm. Burada çok güzel kayıyorum, gerçekten çok eğlenceli. Kafkasör'ün doğası harika, manzarası çok güzel. Ortam da çok hoş. Bu etkinlik üniversite öğrencileri için mükemmel. Bu tür etkinlikler daha sık yapılmalı. Burada çoğu insanla ilk kez tanıştım, kaynaşmak açısından çok faydalı oldu. Horon ve halay oynamayı ilk kez burada öğrendim" diye konuştu.

Artvinli tur otobüs şoförü Doğan Bozkurt, "Kafkasör Atabarı Kayak Merkezi'ne 4 yıldır geliyorum ve burayı çok beğeniyorum. Öğrencilerin eğlenmesini sağlayan güzel bir ortam. Bu yüzden işletme çalışanlarına ve etkinliği organize edenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Kafkasör doğasıyla mükemmel bir yer"

Adana'dan gelen bir üniversite öğrencisi de "Adana'dan geldim, burada diyetisyenlik okuyorum. Bugün Kafkasör Yaylası'ndayız ve kayak yapıyoruz. Çok eğlenceli, biraz soğuk ama eğleniyoruz. Kar aşığı biriyim ve buraya sürekli geliyorum, bugün üçüncü gelişim. Böyle etkinlikler yapmak çok güzel çünkü burada fazla etkinlik yapılmıyor. Burada hem eğleniyoruz hem de sıkılmıyoruz. Buradaki doğa çok güzel ve çok beğeniyorum" şeklinde konuştu.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Dilara ise "Artvin Çoruh Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünde okuyorum. Önceleri burayı pek sevmezdim ama zamanla beğenmeye başladım. Üniversiteyi okurken Artvin'in güzelliklerini de keşfetmeye çalışıyoruz" dedi.

Artvin\'de Kar Şenliği Coşkusu
Kaynak: ANKA

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