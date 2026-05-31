Artvin'de Maden Projesine Tepki

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) -

Artvin'in Arhavi ilçesinde 9 köy ile Hopa'da bir köyü kapsayan maden projesine karşı çıkan yurttaşlar, yaşam alanlarının, su kaynaklarının ve tarımsal üretimin tehdit altında olduğunu belirterek, ihalenin iptal edilmesini istedi. Bölge halkı, daha önce HES projeleri ve orman tahribatı nedeniyle zarar gören doğanın madencilik faaliyetleriyle geri dönülmez biçimde yok olacağını savundu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 9 köy ile Hopa'da 1 köyü kapsayan maden çalışması, bölge halkının tepkisini çekiyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Arhavililer, bölgenin daha önce HES projeleriyle susuz bırakıldığını, orman kıyımlarıyla doğanın tahrip edildiğini ifade ederek, şimdi de maden faaliyetleriyle toprağın yok olacağı ve doğal yaşamın geri dönülmez biçimde zarar göreceği endişesini dile getirdi. Maden çalışmalarının hayata geçirilmesi halinde toprağın ve havanın zehirleneceğini, Arhavi'de yaşamın ciddi tehdit altına gireceğini kaydeden yurttaşlar, doğal güzelliklerin yok olacağı uyarısında bulundu. Yetkililere seslenen bölge halkı, ihalenin iptal edilmesini talep etti.

"BÖLGEDE PLANLANAN MADEN ÇALIŞMASI BİR CİNAYETTİR"

Arhavili bir yurttaş, "Memleketimizi bırakmak istemiyoruz. Madene hayır diyoruz. Torunlarımız için mücadele ediyoruz. Plargete'de kesinlikle maden istemiyoruz, sokmayacağız. Gelmeye de kalkmasınlar" dedi.

Hopalı Demir Akın, bölgede planlanan maden çalışmasının bir cinayet olduğunu belirterek, "Olağanüstü bir sömürü düzeni işlemeye devam ediyor. Bu sadece Arhavi'de değil, Artvin'de ve tüm Türkiye'de yaşanıyor. Sermaye, ülkenin en değerli varlıkları olan madenlere yöneliyor. Oysa bu bölgede, örneğin Kamilet Vadisi'nde akan suyun değeri ölçülemez. Büyük şehirlerde insanların içebileceği temiz suyun üzerine siyanür eklenmek isteniyor. Bu resmen cinayettir. Buna asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir başka Arhavili yurttaş da, "Köyümüzde yaşamak, çayımızı, fındığımızı üretmek istiyoruz. Dedelerimizden kalan mirası aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. Maden faaliyetlerini kesinlikle istemiyoruz" diye konuştu.

Emine Topal tepkisini, "Maden de HES de istemiyoruz. Betonlaşmaya karşıyız. Doğamızı zehirleyecek hiçbir faaliyeti kabul etmiyoruz" sözleriyle dile getirdi.

RZİNCAN VE GİRESUN'DAKİ ÖRNEKLERI GÖRDÜK"

Yurttaşlar, bölgede daha önce yapılan HES projelerinin doğaya zarar verdiğini belirterek, "Güzelliğimizi mahvettiler, daha da mahvolmasını istemiyoruz. Bu güzel vatanı neden yok etmek istiyorlar anlamıyoruz. Gurbette yaşayanlar bile memleketine sahip çıkmak için geri geliyor. Erzincan ve Giresun'daki örnekleri gördük, aynı şeylerin burada yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

Zonguldak Ereğli'den gelen bir yurttaş da, "Arhavi çok güzel bir yer. Bu doğada maden yapılmasını istemiyoruz. Maden demek yıkım demek. Bu nedenle madene karşıyız" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR EĞİMLİ VE HEYELANA HASSAS BÖLGEDE MADENCİLİK CİDDİ ZARARA YOL AÇAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu ise sürecin geçmişine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Arhavi'deki maden süreci oldukça eskiye dayanıyor. MTA'nın yaptığı çalışmaların ardından saha ihaleye açıldı. İhalenin ardından arama ve işletme ruhsatı süreçleri gelecek. Arhavi'de 9, Hopa'da 1 köy olmak üzere toplam 10 köy ihale kapsamında. Bölge halkı Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Rize, Pazar ve Fındıklı'dan destekle direniyor. Bu kadar eğimli ve heyelana hassas bir bölgede madencilik ciddi zararlara yol açacaktır. Başından beri buna karşıyız. Yetkililer 'yapılmayacak' diyor."