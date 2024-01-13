Artvin\'de Vatandaşlar Hayat Pahalılığından Yakınıyor

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de vatandaşlar, hayat pahalılığından yakındı. Esnaflık yapan Meral Taşçı, "Maliyetler çok yüksek, aldığımızı sattığımızla karşılayamıyoruz işte o kadar yükseldi her şey" dedi. Bir vatandaş da "Artvin'de kiralar zaten Paris'i geçmiş durumda 7 bin liradan başlıyor 15 bin liraya kadar çıkıyor. Yeri geliyor hamallık yapıyoruz, tuğla taşıyoruz ve önceden inşaat sektöründe bir hareketlilik vardı günü birlik harçlığımızı çıkarıyorduk ve şimdi inşaat sektörü de durmuştur ve hayat durgun işte şimdi" diye konuştu.

Artvin'de vatandaşlar, emekli maaşlarının düşük olmasından ve hayat pahalılığından dert yandı. Emekli Nazım Altun, "Günümüzü cami kapılarında geçiriyoruz yani buralarda çünkü başka yerlere gidecek durumumuz yok. Eskiden biz asgari ücretin üzerinde maaş alırken şimdi ise asgari ücretin çok çok altında ve açlık sınırının altında maaş alıyoruz. Son zamlarda zaten bir adaletsizlik oldu. Bize yüzde 37,5 ama memur emeklisine yüzde 50'ye varan ve asgari ücretliye de benzer bir zam geldi. İşte bu bir adaletsizlik" ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIMIZI SATTIĞIMIZLA KARŞILAYAMIYORUZ"

Artvinli esnaf Meral Taşçı şunları söyledi:

"Vallahi işlerimiz burada bayağı düşük, geçim kaynaklarımız çok zorlaştı. Nasıl yapacağımızı daha doğrusu ekmek paramızı nasıl kazanacağımızı da bilmiyoruz. Artvin'de daha da zorlaştı hayat. Kiraları artırdılar, benim iki tane dükkanım vardı ve bir tanesini kapattım, bayağı bir içeri girdim. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Maliyetler çok yüksek, aldığımızı sattığımızla karşılayamıyoruz işte o kadar yükseldi her şey. Fiyatları yükseltiyoruz, müşteri kaybediyoruz. Fiyatlarımızı düşürüyoruz ürünler bize pahalı geliyor yani işler hiç iç açıcı değil. Emekliliğimizi bekliyoruz en azından emekliliğimiz gelse biraz rahat ederiz o da yok."

"ÖN LİSANS MEZUNUYUM YAŞ KRİTERİ YÜZÜNDEN İŞE GİREMİYORUM"

Bir vatandaş da şöyle konuştu:

"Ben serbest çalışıyorum ve iki üç tane ineğim var onlarla uğraşıyorum. Aynı zamanda önlisans mezunuyum belgedir, sertifikadır alıyoruz orada sıkıntı yok alıyorsun ama işe alımda kamuda olsun özelde olsun işe alımlarda yaş kriteri var yani bu Türkiye genelinde. 30-35 ve ben de diyorum ki, 30-35 üzerinde ne bakan seçilsin ne de vekil ya da benim aldığım makarnanın yüzde yirmilik vergisinden ben de muaf olayım. Benim gibi bir sürü insan var bu mağduriyeti yaşayan. Artvin'de kiralar zaten Paris'i geçmiş durumda 7 bin liradan başlıyor 15 bin liraya kadar çıkıyor. Yeri geliyor hamallık yapıyoruz, tuğla taşıyoruz ve önceden inşaat sektöründe bir hareketlilik vardı günü birlik harçlığımızı çıkarıyorduk ve şimdi inşaat sektörü de durmuştur ve hayat durgun işte şimdi. Böyle oturarak geçirmiyoruz tabii ki biri söylese gelin burada 40 tane tuğlam var ya da kömürüm var ve mecbur gidip taşıyorum çünkü eve ekmek götürmek zorundayım.

"SİYASETTE REFERANSI OLANLAR GEMİSİNİ YÜRÜTÜYOR"

Biz masa başı da iş istemiyoruz ve işe alımlar oluyor adamı olan siyasette referansı olanlar gemisini yürütüyor. Zengin zengini koruyor ve öyle bir noktaya gelmiş durumdayız eğer fakirsen ölsen de kimsenin umurunda olmuyor. Affedersiniz bir söz vardır; eşekler çekim zamanı, insanlar seçim zamanı fakirler hatırlanır ya işte o zaman kıymete biniyor insanlar. Burada fark eden bir şey yok yani muhalefet olsun, iktidar olsun ve onlar birbirinin taşıyıcısıdır yani kolonlarıdır hiç fark eden bir şey yok. Nasıl ki Amerika'nın taşeronluğunu İsrail yapıyor ve mevcut sistemde de muhalefetle iktidar arasında bu ilişki devam ediyor."