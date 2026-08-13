Artvin\'de Yamaç Paraşütü Yarışması Başladı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 16 Ağustos'a kadar sürecek Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması'nda sporcular antrenman ve serbest uçuşlarla hazırlıklarını sürdürdü. Yarışmaya 9 yaşındaki kızı İpek ile katılan pilot, kızının 3 yaşından bu yana kendisiyle uçtuğunu ve kendine ait ekipmanının bulunduğunu söyledi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, Üç Kardeş Köyü'ndeki Atmaca Tepesi'nde başladı. Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 70 deneyimli pilotun katıldığı organizasyonda sporcular, antrenman ve serbest uçuşlarla yarışlara hazırlandı.

Sporcular, Türkiye şampiyonluğu için mücadele ederken, milli takım seçmelerine katılma fırsatı da elde edecek. Katılımcı sayısının ilerleyen günlerde 121'e ulaşması bekleniyor.

Bursa, Adana ve Mersin başta olmak üzere farklı illerden gelen pilotlar, Atmaca Tepesi'nin uçuş koşullarını deneyimlerken yarışma öncesi değerlendirmelerini de paylaştı. Final yarışlarının ardından şampiyon belli olacak.

KEMALPAŞA'DA YAMAÇ PARAŞÜTÜ YARIŞMACILARI DUYGULARINI PAYLAŞTI

Samsun'dan yamaç paraşütü için gelen yarışmacı, "Yaklaşık 12 yıldır yamaç paraşütü yapıyorum, 8 yıldır da aynı zamanda tandem pilotuyum. Yarışmaya kızımla beraber katıldım. Adı İpek, 9 yaşında. 3 yaşından beri benimle birlikte uçuyor. Onun kendine ait ekipmanı var" dedi.

Eskişehir'den yamaç paraşütü için gelen yarışmacı ise "Burayı çok beğendim, güzel bir organizasyon olmuş. Herkese teşekkür ederim. İnşallah emniyetli bir şekilde tamamlayıp bitiririz yarışmayı" diye konuştu.