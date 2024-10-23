Artvin Hopa'da Hayvancılık Sıkıntıları: 'Karın Tokluğu İçin Çalışıyoruz' - Son Dakika
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Artvin Hopa'da Hayvancılık Sıkıntıları: 'Karın Tokluğu İçin Çalışıyoruz'

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Artvin Hopa'da hayvancılık yapan Muharrem Yazıcı, artan maliyetler ve çoban sıkıntısı nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtti. Yem fiyatlarındaki aşırı artış, hayvancılığı zorlaştırırken, yazın otlatmak için çadırlarda kalmak zorunda kalıyor. Yazıcı, hükümetten acil destek talep ediyor.

23.10.2024 16:39  Güncelleme: 16:53
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Haber: Uğur istanbullu

(ARTVİN)- Artvin Hopa'da hayvancılık yapan Muharrem Yazıcı, "Sattığımız kuzu, koyunun yemini karşılamıyor. Bu durum böyle devam ederse seneye ben de koyunlarımı satacağım. Karın tokluğuna çalışıyoruz" dedi.

Besiciler, artan maliyetler karşısında zorluk yaşadıklarını, yüksek yem fiyatları nedeniyle hayvanlarını otlatmak zorunda kaldıklarını belirtti.  Artvin'in Hopa ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan Muharrem Yazıcı, yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Seneye ben de koyunlarımı satacağım"

"Şu anda Ardanuç Naldöken köyüne yakın bir noktada çadırda kalıyoruz. Hayvancılık böyle, sürüyü otlatmamız gerekiyor. Evet bugün dağdan indik ve yeni geldik çadırımızı kurduk. Dağlara kar yağınca biz de dağlardan indik sahile doğru gidiyoruz otlak bulduğumuz yerlerde hayvanlarımızı otlatıyoruz. Otlaklarda hayvanlarımızı otlatırken de çadırlarda yaşıyoruz ve yavaş yavaş birinci aya kadar ancak memleketimiz Hopa'ya ineriz. Burada durmayacağız önce Murgul'a daha sonrada Gürcistan sınırına yani Hopaya kadar gideceğiz. 400-500 civarında kendi şahsi koyunum var. Hayvancılığı ailemle beraber yapıyorum. Yaylaya çıktığımda ise yine ailemle beraber çıkıyoruz. Zaman zaman çobanım oluyor onlarla bakıyoruz. Şimdi çocukların okulu olması nedeniyle yanımda değiller. Bizim en büyük sorunlarımızdan biri de çoban sorunu, çoban sıkıntısından dolayı koyunlarımı satmak zorunda kaldım. Ben Hemşinliyim ve Hemşin koyunu Türkiye'de ününü sürdüren bir koyun cinsidir ama maalesef eskiye oranla geçmişte 250 bin Hemşin koyunu varken Artvin'de şimdi ise 50 bine düştü Artvin'de ve bunun en önemli sebebi yaşadığımız çoban sıkıntısından dolayı artık üretim bitiyor. Bu durum böyle devam ederse seneye ben de koyunlarımı satacağım. Ne yapalım? Ben bu saatte geldim, kimsem yok, çobanım da yok ve tek başıma geldim."

"Kuzunun piyasası iyi gitmiyor"

Yazıcı, "Kışladan martınn sonunda çıkıyoruz, otlata otlata Bilbilan Yaylası'na kadar gidiyoruz ve hava durumuna göre beş ay kadar kalabiliyoruz. Samanın tonu 13 bin lira olmuş, yemi tonu 14 bin lira olmuş kuzunun piyasası iyi gitmiyor. Sattığımız kuzu, koyunun yemini karşılamıyor. Bundan dolayı da şimdi bu saatte, mecburen bu şartlarda otlatıyoruz. Şayet otlatmazsak yedirmemiz lazım o zaman da bize bir şey kalmaz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve hükümetten kimsenin kendileri ile ilgilenmediğini söyleyen Yazıcı, "On bin liraya kurbanı veriyorsun ama bir tarafta yem 14 bin lira tonu, saman 15 bine dayanmış tonu. Çoban 40-50 bin lira olmuş, nakliyeye Bilbilan'dan Hopa'ya 20 bin lira istiyor, belediye pazar yerlerinde kira için en az 10 bin lira istiyor. Bize ne kalsın? Karın tokluğuna çalışıyoruz. Tüm ülke geneli için söylüyorum bizim kendi etlerimizi yiyelim ve bütün bu konularda hükümetten destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin Hopa'da Hayvancılık Sıkıntıları: 'Karın Tokluğu İçin Çalışıyoruz' - Son Dakika

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